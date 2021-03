Isola dei Famosi 2021, per Ilary Blasi 50.000 euro a puntata: Tommaso Zorzi più ricco di Elettra

24 marzo 2021 a

Dopo le prime tre puntata de L'Isola dei famosi 2021, cominciano a circolare le prime voci sul cachet dei protagonisti, in particolare quello relativo ai conduttori; da Ilary Blasi agli opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Il più alto, ovviamente, sembra essere quello della padrona di casa, Ilary Blasi. La signora Totti, stando almeno alle indiscrezioni pubblicate su Cosmopolitan e Blasting news, prenderebbe sui 50.000 euro a puntata. Considerando pertanto le 18 puntate complessive del reality, il cachet totale di Ilary si attesterebbe attorno ai 900.000 euro. Una cifra decisamente interessante.

Così come interessanti sono i soldi che si andranno nelle tasche dei tre opinionisti. Il cachet più alto dovrebbe andare a Tommaso Zorzi. Il fresco vincitore del Grande Fratello Vip 5, avrebbe firmato un contratto vicino ai 30.000 euro a puntata (540.000 totali). Insomma, per un debuttante in una prima serata televisiva, una cifra di tutto rispetto. Il cachet di Zorzi, sempre secondo le indiscrezioni, sarebbe superiore a quello di Elettra Lamborghini, che si "ferma" a quota 25.000 euro a puntata (450.000). Per Iva Zanicchi sono 20.000 a puntata, per un totale, appunto, di 360.000 euro.

Probabilmente il cachet più alto per Tommaso Zorzi è legato anche al fatto che l'influencer curerà (siamo ai dettagli) una striscia web quotidiana sulle curiosità che caratterizzano il reality, dai protagonisti alle dinamiche dell'Isola. Per i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 si sta aprendo un futuro televisivo abbastanza importante. Se infatti Tommaso Zorzi è ormai uno dei punti di riferimento per Mediaset e per L'Isola dei famosi 2021 in particolare, anche Francesco Oppini (figlio di Franco Oppini e Alba Parietti), è stato inserito tra gli ospiti fissi di Tiki Taka, il talk show sportivo condotto da Piero Chiambretti e in onda al lunedì in seconda serata su Italia1.

