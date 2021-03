Cugini di campagna, la guerra tra Ivano Michetti e Nick Luciani: poi la pace in diretta tv | Video

24 marzo 2021 a

I Cugini di campagna sono uno dei gruppi più famosi nel panorama della musica italiana, soprattutto negli anni Settanta e a metà anni Novanta, quando di fatto hanno vissuto una sorta di seconda giovinezza. La fondazione della band originaria è avvenuta nel 1970, con Ivano Michetti. Insieme a suo fratello Silvano (batterista) hanno dato vita al gruppo. Nel corso del tempo sono entrati anche Nick Luciani (voce), Luca Storelli e Tiziano Leonardi. Il brano più famoso è senza dubbio Anima mia. Questo il video della canzone interpretata durante un concerto.

Oltre a comporre la maggior parte delle musiche dei loro brani Ivano si è dedicato anche alla stesura dei testi di alcune canzoni diventate note e popolari. La spaccatura più importante nel gruppo si è verificata nel 2014, quando Nick Luciani, si è scagliato appunto contro Ivano Michetti. Al cantante non andavano più a genio le sue “idee e esigenze interpretative”. Inoltre, il cantante ha fortemente discusso per la mancata partecipazione alle loro decisioni, mancava collaborazione.

Tutto questo, sempre secondo Luciani, "ha portato come conseguenza spettacoli sempre più scadenti, togliendo al gruppo la magia degli anni Settanta e su cui si basava”, e facendo scivolare la band “sempre di più nel ridicolo sia dal vivo che in tv”. Nel corso degli ultimi anni, Nick, sempre ospitato nei programmi di Barbara D’Urso, ha spesso parlato di come sia cambiata la sua vita, soprattutto dal punto di vista economico. Luciani e Michetti tuttavia si sono recentemente chiariti, nel febbraio scorso, sempre dalla D'Urso, nel corso di una puntata di Live Non è la D'Urso. Una pace favorita anche dai recenti problemi di salute che Ivano Michetti ha avuto negli ultimi mesi: il chitarrista, infatti, ha avuto un ictus e, successivamente, è stato sottoposto ad un’operazione al cuore per due volte. Michetti è stato in coma per 15 giorni . Ora per fortuna è guarito e la guerra tra le due anime dei Cugini di campagna sembra essersi conclusa.

