Remo Girone, la moglie è Victoria Zinny: i figli Veronica e Karl avuti da Jacques Harvey

Remo Girone è uno degli attori più famosi in Italia. Ha raggiunto la notorietà con il personaggio di Tano Cariddi nella serie televisiva La Piovra. Nato nella capitale Asmara, in Eritrea, il primo dicembre del 1948 sotto il segno zodiacale del Sagittario., ha sin da subito scoperto una grande passione per il teatro, quando è ancora un bambino, tanto da desiderare fortemente di partecipare a numerosi spettacoli teatrali. La svolta nella sua carriera l'ha raggiunta appunto grazie al personaggio di Tano Cariddi nella fiction televisiva Rai La Piovra.

Dei suoi film più importanti ricordiamo Benvenuto Presidente! con Claudio Bisio, Il 7 e l’8, Il sole nero, Ma cosa ci dice il cervello, Furore, Killing Eve e Le Mans ’66 La grande sfida. Per quanto riguarda la vita privata, l'attore ha incontrato la donna della sua vita molto presto: si chiama Victoria Zinny ed è anche lei un’attrice di origine argentina. Si sono sposati nel 1982 e sono genitori di Veronica e Karl. In realtà i due sono cresciuti con Girone, ma sono nati dalla relazione che Victoria ha avuto con il pittore francese Jacques Harvey.

Durante un’intervista a Vieni da Me con Caterina Balivo, l’attore avrebbe affermato che la stessa Veronica è stata sposata con un giapponese da cui ha avuto tre figli. In passato l’attore ha avuto a che fare con una brutta malattia: si è dovuto operare alla vescica a causa di un tumore. Remo ha inoltre provato a laurearsi in economia e commercio, ma a causa degli impegni lavorativi ha abbandonato gli studi. All’età di 45 anni, però, ha ottenuto la laurea honoris causa. Dopo la sua esperienza con la brutta malattia, Remo ha deciso di sostenere la ricerca Airc per la lotta contro i tumori. Nel 1991 ha condotto insieme alla moglie Settimo Squillo, un programma in onda sull'allora Telemontecarlo.

