Oggi è un altro giorno, tanti ospiti da Serena Bortone: Mariolina Cannuli tra gli affetti stabili

Torna l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, il talk show pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone e in onda da lunedì a venerdì a partire dalle 14. Tanti gli ospiti e i temi che saranno affrontati nella puntata di mercoledì 24 marzo. In studio i cosiddetti affetti stabili, che commenteranno le interviste e i collegamenti previsti.

Questi saranno quindi Mariolina Cannuli, una delle prime Signorine Buonasera, Massimo Cannoletta, l'ex campione de L'Eredità e divulgatore culturale, e il giornalista Fabrizio Rondolino. Cannoletta avrà il suo consueto spazio nella rubrica Massimo 5 minuti, nella quale appunto approfondirà e divulgherà una informazione particolare su un tema di cultura. Rondolino invece sarà protagonista quando Serena Bortone tratterà i temi di attualità, con in primo piano la campagna vaccinazione anti Covid e le parole del premier Mario Draghi in Senato nella mattina di mercoledì 24 marzo. Ci sarà ovviamente anche Memo Remigi al pianoforte, che allieterà i vari dibattiti con le note musicali di suoi pezzi di repertorio e non solo. In studio, tra gli ospiti, i Cugini di campagna e Remo Girone. Nella puntata di lunedì 22 marzo ha fatto molto parlare l'intervista della conduttrice alla giornalista Rula Jebreal."Per anni mi sono vergognata di mia mamma", ha rivelato alla Bortone: "In Medio Oriente c'è proprio lo stigma dello stupro che viene considerato un disonore ed è anche per questo che si impone alle donne il silenzio. Soltanto pochi anni fa ho deciso di raccontare questa storia che potrebbe aiutare anche altre donne e parlarne mi ha liberata". Da anni infatti Rula Jebreal è diventata paladina dei diritti delle donne. Jebreal dai 5 ai 18 anni ha vissuto in orfanotrofio, dove, come ha raccontato lei stessa, ha imparato a pensare al prossimo. "Fare rete è importante, solo facendo rete tra donne aiutiamo altre donne a trovare la voce", ha detto. E parlando di sua figlia Miral: "Io e mia figlia siamo cresciute insieme. Miral è una ragazza straordinaria, è una figlia di cui sono molto fiera".

