Ascolti tv martedì 23 marzo, trionfo per Leonardo: la serie sfiora i 7 milioni di spettatori

Un vero e proprio trionfo per Leonardo, la serie evento di Rai1 sulla vita di Leonardo da Vinci. Nella serata di martedì 23 marzo 2021, la prima puntata di Leonardo ha conquistato 6.950.000 spettatori pari al 28.2% di share (primo episodio a 7.386.000 e il 27.1%, secondo episodio a 6.541.000 e il 29.5%). Una fiction che ha visto tra i protagonisti anche Matilda De Angelis, una delle attrici italiane più in voga del momento. Molto staccate le altre proposte televisive, in termini di ascolti. Su Canale5 Ghost ha intrattenuto invece 1.998.000 spettatori con uno share del 9.4%. Per essere stato l'ennesimo passaggio televisivo del film cult con Patrick Swayze e Demi Moore, davvero niente male.

Per quanto riguarda Rai2, l’ultimo appuntamento con Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino, è stato visto da 1.894.000 spettatori pari all’8.6% (presentazione a 1.686.000 e il 5.9%) di share. De Martino che dopo il discreto successo del suo show su Rai2 sabato scorso è stato protagonista ad Amici 2021, nella veste di giurato insieme a Emanuele Filiberto e Stash. Su Italia1 Le Iene Show ha raccolto invece 1.674.000 spettatori pari al 9.2% (presentazione a 1.537.000 e il 5.4%). Su Rai3 Cartabianca è stato seguito da 972.000 spettatori con il 4.2% (presentazione a 719.000 e il 2.6%). Tra gli ospiti di Bianca Berlinguer c'è stato pure il giornalista Andrea Scanzi, al centro delle polemiche per essersi sottoposto al vaccino anti Covid come riservista.

Su Rete4 Fuori dal Coro ha quindi totalizzato un ascolto medio di 767.000 spettatori (4%). Su La7 DiMartedì ha fatto registrare 1.156.000 spettatori con il 4.9% (DiMartedì Più a 364.000 e il 4.1%). Su Tv8 Ex Amici come prima ha intrattenuto 290.000 spettatori (1.1%). Sul Nove infine Ultimatum alla Terra è stato seguito da 299.000 spettatori con l’1.2%.

