Wanda Nara ama le scarpe da ginnastica, ma il look in intimo è hot: seno in bella vista | Foto

24 marzo 2021 a

a

a

Wanda Nara sempre più provocante su Instagram per i suoi 7,5 milioni di follower. Nell'ultimo post pubblicato la showgirl e procuratrice sportiva appare in intimo mozzafiato, con seno in bella vista e curve esplosive. Ma c'è un particolare curioso stavolta: Wanda sfoggia le sue scarpe da ginnastica di una nota marca statunitense, affermando nella didascalia che accompagna l'immagine: "Amo le scarpe da ginnastica". Il risultato è strepitoso, con pioggia di like e commenti entusiastici.

Intanto il marito di Wanda Nara, Mauro Icardi, è attualmente indisponibile ed è ancora fuori dalle convocazioni del Psg. Non che quando non sia infortunato il suo minutaggio vada benissimo: Icardi infatti è sempre più ai margini della rosa dei parigini, chiuso dai mostri sacri Mbappè e Neymar e soprattutto dall'ascesa del giovane azzurro Moise Kean. Per Maurito dunque tanta panchina ed ecco perché l'ex centravanti dell'Inter sta cercando una sistemazione in vista della prossima stagione, possibilmente in Italia. E così Wanda Nara, oltre a deliziare i suoi follower su Instagram, sta prendendo contatti con qualche club di Serie A. In pole position ci sarebbe la Roma: il club giallorosso è ormai in rotta con Dzeko (e viceversa) ed è così che sta cercando un centravanti di profilo internazionale che possa sostituire al meglio il bosniaco. L'argentino pare essere il profilo adatto, ovviamente è però l'ingaggio lo scoglio principale.

Wanda Nara bollente, stesa sul letto con seno in bella vista: la quarantena si fa hot | Foto

Wanda Nara sta quindi cercando di convincere la società parigina ad aprire al prestito, in modo da togliere all'eventuale club compratore la difficoltà di reperire i soldi del cartellino, valutato intorno ai 50 milioni. Staremo a vedere, la Roma quindi è una possibilità concreta, mentre la Juve resta sullo sfondo. Per entrambe le squadre inoltre c'è da rimarcare la questione allenatore. Sia giallorossi che bianconeri potrebbero infatti cambiare il timoniere, con Fonseca e Pirlo sempre più in bilico. Intanto Wanda continua a imperversare, sia sui social che nella sede del Psg.

Wanda Nara esalta il suo lato b, la sfida delle storiche foto più belle | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.