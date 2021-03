Matrimonio a prima vista Italia 2021, spoiler: così inizia la convivenza, amore e incomprensioni

24 marzo 2021 a

Questa sera, mercoledì 24 marzo 2021, va in onda un nuovo episodio di Matrimonio a prima vista Italia 2021. Si tratta di una trasmissione che è andata in onda su Discovery+, la piattaforma a pagamento per abbonati, la cui edizione si è conclusa. Quello che segue è uno spoiler.

Matrimonio a prima vista Italia 2021, come finisce: fedi riconsegnate e chi sta insieme (spoiler)

Oggi, in prima serata, va in onda l'episodio numero quattro del docureality che vede tre coppie di sconosciuti che si incontrano (sposandosi) per la prima volta all'altare. Una puntata che vede la fine della luna di miele e l'inizio della convivenza. I sei ragazzi sono seguiti da un team di esperti con i quali si confronteranno alla fine di questa puntata prima di partire per la convivenza.

Matrimonio a prima vista Italia 2021, spoiler maratona tv: effusioni in luna di miele

La trasmissione di oggi mete in evidenza le difficoltà del rapporto e le incomprensioni della luna di miele della coppia di ragazzi siciliani Salvo e Santa. E la coppia che "desta più preoccupazioni". Nemmeno una gira romantica nella "casa sull'albero" riesce a creare una atmosfera distesa. Sembrano invece a loro agio Fabio e Clara, la coppia del Nord (per motivi logistici in pieno Covid la produzione ha preferito dividere le coppie formandole per "fascia geografica") dimostra una certa disinvoltura. Per loro la prova è comunque dietro l'angolo. Martina e Francesco vanno a vivere insieme a scelgono un "territorio neutro", questo dopo che la coppia romana ha rivelato una certa disinvoltura nello affrontare le avventure insieme ma c'è quel "ho paura" pronunciato dalla ragazza che condiziona il rapporto. E' uno degli ostacoli infatti, il più alto, che è stato affrontato in questa prima parte del percorso. Le coppie proseguiranno quindi con la convivenza, dopo essere state ascoltate dagli esperti. I silenzi di Santa e l'atteggiamento che mostra Salvo, creano qualche preoccupazione su come andrà a finire la loro storia. Ma siamo soltanto all'inizio. Anzi a metà strada.

Matrimonio a prima vista Italia 2021, Fabio e Clara in vasca da bagno: la prima notte è hot

