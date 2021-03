Uomini e Donne, incidente per Gemma Galgani: cade, medicata in studio. Poi rivela la storia con Maurizio

24 marzo 2021 a

Incidente a Uomini e Donne nella puntata che dovrebbe andare in onda, secondo le talpe del vicolo delle news oggi mercoledì 24 marzo 2021 su Canale 5. Le trasmissione sono infatti registrate e sulla messa in onda del dating show condotto da Maria De Filippi (dalle 14.45) non c'è ufficialità ma secondo la fonte oggi tocca alla puntata del 12 marzo 2021. Questo che segue è uno spoiler.

Protagonista sarà Gemma Galgani. La dama di Torino farà il suo ingresso in studio accompagnata dalla sigla “Vola Vola l’Ape Maya” (la musica che lei scelta ha scelto). Gemma alla fine della passerella perderà l’equilibrio cadendo. Maria De Filippi dirà di vedere del sangue e Gemma spiegherà di essersi sbucciata entrambe le ginocchia. Nulla di grave, fortunatamente, per la dama di Torino che dovrà lasciare lo studio per venire medicata. La puntata, poi, dovrebbe continuare con l’ingresso in studio di Maurizio Giaroni che comincerà a raccontare i dettagli della serata trascorsa con Gemma in attesa del rientro della dama. Al centro dello studio, così, Gemma e Maurizio ammetteranno di essere interessati l’uno all’altra. Gianni Sperti e Tina Cipollari, però, non crederanno a Maurizio che, stanco delle critiche, annuncerà l’intenzione di lasciare la trasmissione.

Se non ci saranno cambiamenti dell'ultimo momento, la protagonista sarà quindi ancora Gemma Galgani che, nella scorsa puntata, ha annunciato di aver ricominciato a sentire Maurizio Giaroni scatenando le critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari. La puntata inizierà così con una clip in cui, molto emozionata, la dama di Torino ribadirà la volontà di ricominciare a frequentare Maurizio. Durante l’ingresso in studio di Gemma Galgani, accadrà quanto descritto in apertura e non mancherà un altro imperdibile siparietto con la "nemica" Tina Cipollari, opinionista della trasmissione del pomeriggio (dal lunedì al venerdì) della rete ammiraglia Mediaset.

