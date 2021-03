Andrea Scanzi, è ufficiale: stasera ospite di Cartabianca. Ecco con chi sarà

23 marzo 2021 a

E' ufficiale: Andrea Scanzi sarà ospite questa sera, 23 marzo, della puntata Cartabianca condotta da Bianca Berlinguer, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Facile immaginare che il giornalista di Arezzo racconterà nei dettagli la storia della sua vaccinazione, diventata ormai un vero e proprio caso a livello nazionale. Una polemica infinita, condita da insulti via social, dai suoi post di spiegazione, da un durissimo confronto con Maria Elena Boschi che lo ha attaccato frontalmente dicendogli che ha letteralmente saltato la fila. E' diventato un vero e proprio caso, anche in considerazione che in Toscana la vaccinazione degli anziani non sta andando a gonfie vele.

Andrea Scanzi è un ospite fisso sotto contratto di Cartabianca e Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva, segretario della commissione di vigilanza Rai, ne aveva chiesto addirittura la sospensione. Invece Scanzi sarà presente e dirà la sua. Ma ovviamente quello della sua vaccinazione non sarà l'unico tema della puntata condotta da Bianca Berlinguer. Si farà il punto sulla pandemia in Italia, sulla situazione economica che il Paese sta vivendo e sugli equilibri politici del governo, non semplici da mantenere, visto che ne fanno parta movimenti e partiti di ideologie opposte. Come sempre accade gli ospiti di questa sera sono stati ufficializzati via social nel tardo pomeriggio.

Ecco chi saranno. Roberto Speranza, Ministro della Salute (Articolo uno); Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute (Movimento Cinque Stelle); Luca Zaia, presidente della Regione Veneto (Lega); Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna (Partito Democratico); Simona Ventura, conduttrice e showgirl; Matteo Bassetti, direttore Clinica Malattie Infettive Ospedale San Martino di Genova; Michela Murgia, scrittrice; Guido Maria Brera, scrittore e finanziere; Massimo Gramellini, conduttore de Le parole della settimana; Antonio Caprarica, giornalista; Cristina Bowerman, chef; Enrico Lucci e ovviamente, come detto in apertura, Andrea Scanzi, giornalista de Il Fatto Quotidiano.

