Oroscopo del Corriere di mercoledì 24 marzo 2021: le previsioni segno per segno

Oroscopo del Corriere di mercoledì 24 marzo 2021: qui di seguito le previsioni per la giornata segno per segno.

ARIETE

A casa torna la serenità nei rapporti. I conflitti sono stati risolti, e ora finalmente potrete godere nuovamente di un’atmosfera calda e accogliente.

TORO

Qualcuno che amate avrà bisogno di voi oggi. Anche se non sapete dare il giusto consiglio, stategli accanto. Spesso basta un abbraccio.

GEMELLI

Ricordatevi che ciò che si fa torna sempre indietro. è il karma! Siate pazienti e disponibili se qualcuno vuole confrontarsi con voi.

CANCRO

Non abbiate il timore di prendervi delle confidenze con chi avete appena conosciuto. Così riuscite a scoprire con chi avete a che fare.

LEONE

La vostra mente è irrefrenabile, ma questo vi porterà a concentrarvi su troppi fronti, con il rischio di non apprezzare ciò che avete.

VERGINE

Ci sono belle novità dietro l’angolo per i single. Si prospettano incontri rivoluzionari. Bene anche per le coppie, che recupereranno serenità.

BILANCIA

Guardate con più ottimismo al futuro e abbiate più fiducia nelle vostre capacità. Possedete la forza di affrontare qualunque cosa.

SCORPIONE

La giornata non parte nel migliore dei modi: avete tanti pensieri che vi affollano la testa. Cercate di affrontare una cosa per volta.

SAGITTARIO

Non c’è pericolo di sbagliare quando non si fa nulla, mentre è probabile che si sbagli quando ci si mette in gioco. E' proprio il vostro caso.

CAPRICORNO

Se litigate con qualcuno per una incomprensione, cercate di ricucire subito lo strappo e non lasciare passare troppa acqua sotto i ponti.

ACQUARIO

In questo periodo dovrete finalmente porre fine a tutte le difficoltà che vi siete creati da soli e senza l’aiuto di nessuno altro.

PESCI

Il rapporto con la vostra dolce metà procede a gonfie vele, grazie ad una rinnovata complicità. Continuate ad alimentare questa relazione.

