7Cervelli, "Okkupèto": scherzi e anticipazioni della nuova puntata

Appuntamento numero 19 con “Okkupèto”, il programma televisivo dei 7Cervelli, che sta conquistando il pubblico umbro di tutte le età, dalla TV al web. A partire dalle 23.30 di domani, mercoledì 24 marzo, i fan potranno tornare a ridere con una nuova puntata dell’innovativo format creato da Maurizio Mastrini.

Video su questo argomento 7Cervelli, Okkupèto: la nuova puntata con ospite Ravanelli



Come ogni settimana, “Okkupèto” andrà in onda in contemporanea su Umbria TV, Radio Onda Libera e sul nostro sito web del Corriere dell’Umbria. Su TRG, invece, verrà trasmesso giovedì sera alla stessa ora.

Ricordiamo, inoltre, che le puntate intere e gli scherzi migliori sono sempre disponibili sulle pagine social, Facebook, Instagram e Youtube, di “Okkupèto” e sulla piattaforma web del Corriere dell’Umbria.

7Cervelli, arriva la nuova puntata di Okkupèto con ospite Andrea Paris



Il duo di Ramazzano Le Pulci, stavolta tenterà di sorprendere un assicuratore con una richiesta bizzarra a tutela di un animale estremamente prolifico, mentre una ragazza desiderosa di apparire verrà contattata dalla produzione di un noto reality show.

Ciliegina sulla torta sarà uno scherzo effettuato ai danni di un insospettabile vittima. Il motto di “Okkupèto” è chi la fa, l’aspetti: a pagarne le conseguenze, stavolta, sarà proprio Luca, colpevole di aver violato la legge mentre effettuava un lavoretto insieme al suocero…

La produzione del programma fa sapere che tutti coloro che conoscono personaggi divertenti a cui fare scherzi e li vogliono segnalare alla produzione stessa possono contattare il numero 351 9344354.

Video su questo argomento 7Cervelli, Okkupèto: la nuova puntata con gli scherzi al telefono e Andrea Paris

