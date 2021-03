Ema Stokholma, il rapporto difficile con la madre e la storia finita con Gemitaiz

23 marzo 2021 a

Ema Stokholma è una delle protagoniste del mondo dello spettacolo italiano. Modella, dj, conduttrice radiofonica e televisiva. Negli ultimi anni è diventata una delle showgirl più apprezzate. Nel 2020 è arrivata a condurre il PrimaFestival e AmaSanremo. Nel 2021 è stata al fianco di Gino Castaldo e Andrea Delogu per seguire in diretta radiofonica la kermesse. Il suo pseudonimo è stato ispirato dalla canzone Stoccolma di Rino Gaetano.

Tuttavia la sua tenacia affonda le radici nelle difficoltà che Ema ha avuto da bambina e adolescente. Non ha mai nascosto di aver avuto un'infanzia difficile tanto è vero che è fuggita di casa ad appena 15 anni. Come lei stessa ha raccontato nel libro uscito per Harper Collins nel 2020, Per il mio bene, la sua infanzia è stata dura. E' cresciuta con la madre Dominique e il fratello maggiore Gwendal tra il Sud della Francia e la Bretagna. Quando era adolescente ha dovuto subire continue violenze fisiche e psicologiche. "Cominciava sempre con una doccia fredda, il metodo consisteva nel trascinarmi nella vasca e buttarmici ancora vestita. A volte riempiva anche la vasca e mi teneva la testa sott’acqua”, ha raccontato nel libro. Appena quindicenne è fuggita di casa riuscendo a raggiungere il padre a Roma.

Per quanto riguarda la vita sentimentale l'ex modella e conduttrice radiofonica, al momento non risulta essere legata a qualcuno. Come è stato noto fino a poco tempo fa, Ema Stokholma è stata la compagna del noto rapper italiano Gemitaiz. La loro relazione è terminata nel 2018. Come lo stesso musicista romano ha dichiarato, è stata “Una storia bella, ma molto complicata”. Al momento la Dj non ha iniziato altre storie e per adesso il gossip non parla di lei.

Questa sera, 23 marzo, Ema Stokholma sarà ospite dello show "Stasera tutto è possibile" condotto da Stefano De Martino su Rai 2.

