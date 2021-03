Ilary Blasi, brindisi nuda in vasca. Francesco Totti commenta: "Era acqua sicuramente"

23 marzo 2021 a

a

a

Ilary Blasi infiamma Instagram con un bagno hot in vasca con tanto di brindisi. Ma al marito Francesco Totti non sfugge un particolare: "Qualla era acqua sicuramente". La conduttrice de l'Isola dei famosi ha pubblicato la foto in bianco nero nel suo profilo. Uno scatto che la ritrae in tutta la sua bellezza mentre sta facendo il bagno nuda in vasca. La showgirl è di profilo e brinda con una coppa di champagne.

In poche ore il post ha totalizzato centinaia di miglia di visualizzazioni con i fans che sono impazziti. "Totti si che ha capito tutto della vita", "Sei stratosferica", "Sei l'unico motivo per cui guardo l'isola. Tu sei la Numero 1 di Mediaset". E' solo una selezione dei commenti. Ma il commento che spicca su tutti è quello del marito, Francesco Totti che ha confermato la sua verve ironica postando una battuta: "Quella era acqua sicuramente". La foto con ogni probabilità, come suggeriscono i fans, è stata scattata a Milano in albergo dopo la puntata de l'Isola. A badare i figli a Roma ci pensa il Capitano che proprio ieri sera ha pubblicato una storia insieme alle due figlie Isabel e Chanel sul lettone.

Speravo de morì prima, Monica Guerritore convince tutti nel ruolo della madre di Totti | Video

E' un momento d'oro per la coppia. Infatti Ilary si sta godendo il successo delle prime puntate de L'isola dei famosi mentre il marito è tornato nuovamente protagonista grazie alla serie di Sky "Speravo de morì prima" che racconta la sua storia. Le prime due puntate sono andate in onda venerdì scorso e hanno già diviso i tifosi che sono tornati a dibattere sul finale di carriera e sugli scontri con Spalletti. Come si capisce dalla serie tra Ilary e il Capitano c'è grande sintonia anche grazie all'ironia. Il commento di Francesco Totti postato su Instagram è l'ennesima conferma del loro rapporto basato sul sorriso che non conosce crisi.

I Burinos "vincono" Brando Giorgi e cedono ai Rafinados Daniela Martani

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.