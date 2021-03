Leonardo, l'attrice Matilda De Angelis si rivela al grande pubblico: amori e carriera

23 marzo 2021 a

Dopo l'apparizione Domenica In, ospite di Mara Venier, è arrivato il momento di vedere l’attrice Matilda De Angelis in tv, su Rai1, con "Leonardo" che parte oggi, martedì 23 marzo 2021 in prima serata.

A Domenica In ha già parlato della sua esperienza al Festival di Sanremo 2021 e poi anche di questa nuova serie tv “Leonardo”. L'attrice è già famosa, un personaggio nonostante la giovane età. Conosciamola meglio.

Matilda De Angelis è nata a Bologna l’11 settembre del 1995. La giovane attrice ha frequentato il liceo scientifico Enrico Fermi, dove si è diplomata nel 2014. Matilda si è avvicinata al mondo della musica a 11 anni, mentre a 13 ha iniziato a comporre canzoni. A 16 anni, da adolescente, è entrata a far parte, come cantante, del gruppo musicale Rumba de Bodas, con cui nel 2014 ha inciso un album. Sempre nel 2014 un amico le ha consigliato di presentarsi a un provino per un film con Stefano Accorsi: dopo l’audizione, la giovane è stata scritturata dal regista Matteo Rovere per il ruolo della protagonista femminile nel film “Veloce come il vento”. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro: è stata anche candidata come migliore attrice protagonista ai David di Donatello 2017. Matilda De Angelis è alta 166 cm. L'attrice ha avuto una lunga storia d’amore con l’attore Andrea Arcangeli. Ora sembrerebbe single. Il fratello di Matilda è Tobia De Angelis, anche lui giovane attore.

Matilda è molto seguita su Instagram. Con il suo account ufficiale @matildadeangelis vanta oltre 400 mila followers. L'attrice è diventata popolare per le apparizioni sul piccolo schermo da Sanremo a Domenica In e adesso questo Leonardo, molto atteso.

