Melissa Satta e il nuovo amore. Baci e abbracci con Mattia Rivetti

23 marzo 2021 a

a

a

Dopo il divorzio da Kevin Boateng e Melissa Satta sembra proprio decisa a voltare pagina. Negli ultimi giorni la conduttrice è tornata protagonista del gossip dopo che il Corriere della Sera ha pubblicato l'indiscrezione che ci sarebbe un nuovo fidanzato. Si tratta di Mattia Rivetti anche se, va detto, per il momento non è stata ufficializzata una relazione tra i due. Il settimanale Oggi ha pubblicato alcuni scatti piuttosto eloquenti con i due, con la mascherina, che si abbracciano e si lasciano andare in atteggiamenti amichevoli a Milano.

"Di solito è difficile indovinare l’umore di chi indossa occhiali scuri e mascherine nere. Ma Melissa Satta e il neo fidanzato Mattia Rivetti, sono così felici, che i loro sorrisi si vedono eccome", si legge nella presentazione del servizio sul profilo Instagram del settimanale. Mattia Rivetti è il nipote del fondatore della Sportswear Company (che include il marchio Stone Island) da poco passata a Moncler in un'operazione da oltre 1 miliardo di euro. Il Corriere della Sera nei giorni scorsi è andato a fondo scoprendo, è la versione che si legge sul quotidiano di via Solferino, che l'ex velino ha conosciuto Rivetti tramite amici comune. Tra i due ci sarebbe stato il classico colpo di fulmine. Non c'è stata una smentita ufficiale della nuova relazione e dunque gli esperti di gossip già sognano la nascita di una nuova coppia. Dopo nove anni di matrimonio con Boateng, giunti al capolinea con il divorzio a dicembre, Melissa Satta sembra aver intrapreso un'altra strada. Nei primi giorni dell'anno si era parlato di un flirt con Matteo Rivetti, tuttavia subito smentito dagli interessati. Ma, come dimostrato, gli esperti di gossip non erano poi andati così lontano e le foto pubblicate da Oggi testimoniano la nascita di una nuova "amicizia".

Melissa Satta sarà ospite oggi, 23 marzo, della trasmissione "Stasera tutto è possibile" condotta da Stefano De Martino su Rai 2. Appuntamento alle 21.20.

Iva Zanicchi innamorata pazza del compagno Fausto Pinna: "Mi dice sempre che sono bella"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.