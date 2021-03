Iva Zanicchi e l'amore per il compagno Fausto Pinna. "Mi dice sempre che sono bella"

23 marzo 2021 a

Iva Zanicchi da decenni è nel cuore degli italiani. Voce incredibile che ha duellato negli anni '60 con Mina, poi conduttrice di successo e anche politica (è stata europarlamentare dal 2009 al 2014 prima con Forza Italia e poi con il Popolo delle libertà). Uno spirito libero che gli italiani hanno imparato a conoscere. Una donna forte che tuttavia nella vita privata si appoggia da anni al suo compagno, Fausto Pinna. “Io e Fausto non litighiamo mai anche se sono una persona litigiosa, le uniche che facciamo sono in cucina, lui mi costringe a mangiare sardo, io invece sono emiliana e mi ribello“, ha detto Iva Zanicchi in una recente intervista. Sono una coppia da trentatré anni, si sono conosciuti nel 1986 anno del loro primo incontro, ad unirli è stato proprio la lavorazione di uno dei dischi della cantante. Lui ha dieci anni meno di lei.

“Quando canto, lui piange, mi dice che è innamorato di me, ma io non ci credo. Dopo tanti anni ancora mi dice ogni volta che sono bella, anche quanto sono un disastro”, ha confessato la cantante e conduttrice che ha confessato: "Non l’ho mai tradito, ma gli altri uomini li guardo eccome – ha svelato la conduttrice – Lui una volta ci ha provato a tradirmi, ma io l’ho beccato subito, in Sardegna”. I due non si sono mai sposati anche se non hanno escluso il matrimonio nel loro futuro, nonostante l'età. La cantante ha alle spalle anche un matrimonio poi finito. Iva Zanicchi è stata sposata dal 1967 al 1985 con Antonio Ansoldi, da cui ha avuto una figlia, Michela, nata nel 1967 che le ha dato due nipoti: Luca (1998) e Virginia (2003). Dal 1986 è legata a Fausto Pinna.

Oggi, 23 marzo, sarà ospite dello show "Stasera tutto è possibile" condotto da Stefano De Martino su Rai 2 a partire dalle 21.20.

Iva Zanicchi e Melissa Satta ospiti di Stasera tutto è possibile

