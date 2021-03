"Leonardo", chi è l'attore Aidan Turner: l'irlandese appassionato di tennis che ha lavorato in un bar

23 marzo 2021 a

Inizia questa sera, martedì 23 marzo 2021 su Rai 1 in prima serata, la serie dedicata al grande Leonardo Da Vinci. Il grande protagonista è Aidan Turner, l’attore che lo interpreta, un attore che non mancherà di conquistare il pubblico più di quanto abbia fatto finora e che vestirà i panni di Leonardo Da Vinci.

Iniziate le riprese del film su Leonardo

Stasera lo vedremo insieme alla bravissima attrice Matilda De Angelis nella serie di Rai 1 “Leonardo”.

Classe 1983, Aidan Turner è un attore irlandese, nato in provincia di Dublino.Turner è un appassionato di sport che ha praticato in giovane età. Negli anni della gioventù ha praticato diversi sport tra i quali il tennis, il badminton e lo snooker, che è una specialità di biliardo molto diffusa nel Regno Unito. Dopo il diploma, secondo quanto si apprende, ha iniziato a lavorare insieme al padre come apprendista elettricista fino a quando non si è trasferito nella città di Dublino per iniziare un corso di recitazione. Da quel momento in poi inizia la sua carriera come attore.



In un’intervista a Radio Times, l’attore irlandese che vedremo nei panni di Leonardo Da Vinci a partire da stasera su Rai 1, ha raccontato qualcosa del suo passato. In particolare ha parlato del lavoro che faceva prima di diventare attore. Per diverso tempo infatti, il giovane Turner è stato apprendista elettricista insieme al padre.

Poi è arrivata la passione della recitazione a cui l’attore ha dedicato tutto se stesso. Per pagarsi gli studi ha fatto diversi piccoli lavoretti, tra cui quello di barista in un night club di Dublino. Non si è mai arreso ed ha ottenuto la laurea nel 2004.



L’abbiamo già visto in tv nel period drama ‘Poldark’. La serie tratta le vicende del capitano Ross Poldark, interpretato proprio da Aidan Turner. Nel corso degli episodi viene raccontata la storia dell’ufficiale britannico che ritorna in Cornovaglia dopo la Guerra d’indipendenza americana.

Oltre ad essere un bravissimo attore però, l’affascinante Aidan Turner ha anche un talento segreto, di cui non tutti sono a conoscenza. Ne ha parlato lui stesso al Belfast Telegraph. La star ha rivelato di saper ballare, una passione nata da bambino.

