Stasera tutto è possibile martedì 23 marzo. Iva Zanicchi e Melissa Satta gli ospiti di Stefano De Martino

23 marzo 2021 a

a

a

Ultima puntata per la sesta stagione di Stasera Tutto è possibile, lo show condotto da Stefano De Martino. L'appuntamento è per le 21.20 del 23 marzo su Rai 2 con la tappa finale dello show sempre più apprezzato dai telespettatori. Il conduttore chiuderà questo ciclo di otto puntate e tornerà la prossima settimana, lunedì 29 marzo, sempre in prima serata, con “Anche Stasera tutto è possibile”, una puntata per far rivivere al pubblico i momenti più divertenti e più esilaranti della stagione.

Nino Manfredi, cento anni dalla nascita: i segreti di uomo e artista

Il tema scelto per la serata è “Sanremo” e sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli salirà un parterre di ospiti da gran finale, per ringraziare il pubblico che ha seguito con affetto il programma in questi mesi. Ci saranno gli ospiti fissi di questa edizione, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che questa settimana vestirà i panni di quattro protagoniste della tv italiana: Mara Venier, Maria De Filippi, Barbara d’Urso e Mara Maionchi. A salutare il pubblico ci saranno anche alcuni degli ospiti più amati nel corso delle puntate: Sergio Friscia, Antonio Giuliani e i Gemelli di Guidonia. E ancora, Iva Zanicchi, per la prima volta ospite di Step, Melissa Satta, Ema Stokholma e Ciro Giustiniani. Non mancherà la mascotte dello show, il Panda, "animato" dal ballerino Egon Polzone. L’hashtag per commentare il programma sui social è #staseratuttoepossibile.

Elettra Lamborghini negativa al Covid: da stasera torna all'Isola dei famosi

Insomma un appuntamento da non perdere per gli appassionati della trasmissione che in questi mesi ha conquistato settimana dopo settimana il pubblico. Come detto l'appuntamento che andrò in onda questa sera sarà una sorta di "riassunto" con gli ospiti che hanno avuto successo in questa stagione che torneranno da Stefano De Martino. La prossima settimana, come annunciato ci sarà una puntata celebrativa che andrà in onda, sempre su Rai 2 e sempre in prima serata, su Rai 2.

Luca Manfredi e Giovanni Scifoni ospiti di Serena Bortone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.