Oggi è un altro giorno martedì 23 marzo. Luca Manfredi e Giovanni Scifoni ospiti di Serena Bortone

Torna l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano condotto da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle 14. Per la puntata di martedì 23 marzo sono stati annunciati degli ospiti d'eccezione. Anche la trasmissione del primo pomeriggio di Rai 1 celebrerà i cento anni della nascita del grande Nino Manfredi. In studio con Serena Bortone ci sarà il figlio Luca Manfredi, regista e sceneggiatore che ha firmato il documentario "Uno, nessuno, cento Nino". In un'intervista Famiglia Cristiana il figlio del grande attore ha confessato: "Abbiamo visto insieme tante volte il Pinocchio di Comencini in cui lui interpretava Geppetto. Papà per tanti anni non è stato un padre presente come lui. E quando c'era, era molto severo con noi figli. Ma due anni prima di morire, una mattina venne da me per chiedermi cosa stavo facendo. Io gli dissi che stavo scrivendo una nuova fiction con Lino Banfi, Un posto tranquillo, su un vecchio frate cappuccino che scopriva di avere un figlio. Lui disse che era molto interessante e poi, prendendola un po’ alla larga, aggiunse: 'Ma non hai un ruoletto pure per me?".

Poi nella puntata di questo pomeriggio sarà ospite Giovanni Scifoni. L'attore romano, tra i più richiesti, che sarà tra gli interpreti della fiction Leonardo che partirà questa sera su Rai 1. "Da stasera la mega fiction Leonardo. Più colossale di Ben-Hur, più gioiosa di Mary Poppins, più inquietante di Scooby-Doo. Ci sarò anch'io dalla terza puntata con il mio Padre Pacioli", scrive su Instagram.

Come di consueto la conduttrice sarà affiancata dai cosiddetti affetti stabili. Per la puntata di oggi sono previsti Romina Carrisi, il campione de L'Eredità Massimo Cannoletta che dispenserà i soliti 5 minuti di sapere e Jessica Morlacchi. Al pianoforte resta l'ospite fisso Memo Remigi che proporrà i soliti motivi storici.

