Fuori dal coro su vaccino, mascherine e decreto Sostegni

A che punto è la campagna vaccinale anti Covid in Italia? Quali sono i tempi? E quali le prospettive per il Paese? Saranno temi al centro della puntata di stasera in tv, martedì 23 marzo, di Fuori dal coro, il talk condotto da Mario Giordano, sempre particolarmente vivace e previsto su Rete 4 a partire dalle ore 21.25. . Ma la trasmissione si occuperà in particolare anche delle nuove rivelazioni sulle mascherine pericolose e sull’uso improprio delle ambulanze nella gestione della lotta al Covid. Non solo.

All'interno della puntata saranno presentati nuovi clamorosi casi di occupazioni abusive di case private, con i proprietari "lasciati soli dallo Stato nella battaglia per riottenere le proprie abitazioni". E' una vicenda che Fuori dal coro sta seguendo da diverse puntante: chi vede la propria abitazione occupata dagli abusivi, ha grossi problemi per tornarne in possesso. Ma Mediaset annuncia che verrà presentata una inchiesta su dove finiscono i soldi per i trasporti: mentre spesso i fondi non mancano, sono moltissime le opere bloccate da anni, i treni abbandonati o i mezzi di trasporto che non vengono mai utilizzati. E ancora, un’ampia analisi del Decreto Sostegni, primo provvedimento economico del Governo Draghi: sarà sufficiente per attenuare la profonda crisi in cui versano molti cittadini o è stato fatto ancora troppo poco e troppo tardi? La pandemia, infatti, non è soltanto un problema di carattere sanitario.

Sono milioni gli italiani in ginocchio dal punto di vista economico che continuano a sostenere di non essere aiutati a sufficienza dal governo. Fuori dal coro si sempre occupata di tale argomento, dando spazio e voce a piccoli e medi imprenditori, oltre che a lavoratori che si sono ritrovati improvvisamente senza uno stipendio. Ovviamente anche stasera diversi e autorevoli ospiti: Mario Giordano ne parla con Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica di Milano. Tra gli ospiti anche: Alessandra Mussolini e Vittorio Feltri.

