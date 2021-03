Il caso David Rossi al centro della puntata de Le Iene

23 marzo 2021 a

Stasera nuovo appuntamento con Le Iene su Italia 1. Inizio della puntata alle 21.15, come tutti i martedì condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino che naturalmente possono contare sulle voci della Gialappa’s Band. Inchieste, interviste e scherzi commentati in studio dagli stessi protagonisti. Antonino Monteleone e Marco Occhipinti tornano sul caso di David Rossi, il manager della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013, nel bel mezzo di una bufera mediatica, finanziaria e giudiziaria.

Le Iene hanno realizzato sulla vicenda ben 16 servizi e uno speciale, nonostante il casso fosse chiuso. Qualche giorno fa è successa una cosa molto importante: è stata istituita una Commissione Parlamentare d’inchiesta sulla morte del manager senese. Al centro del servizio ci sono le dichiarazioni di alcuni politici che si erano riuniti alla Camera per sottoscriverla e approvarla all’unanimità. Tra queste le parole di Walter Rizzetto (Fdi), primo firmatario della proposta, che aveva citato tutti i punti principali dei servizi che la trasmissione negli anni ha dedicato alla vicenda del manager montepaschino.

Il primo divertentissimo scherzo della serata, invece, è ai danni di Raoul Bova: l’attore di fiction e film, scrittore e showman italiano crederà di essere diventato nonno per via di un amore appena sbocciato tra suo figlio Francesco, appena maggiorenne, e una sexy star dal nome Priscilla, molto più grande di lui. Durante un pranzo in un ristorante nel centro di Roma il figlio - complice degli autori della trasmissione e della Iena Nic Bello – gli confiderà di essere molto felice e innamorato e di volersi sposare con la donna. Solo qualche ora dopo Francesco confesserà a Bova di essere il padre di Brian, il bambino che la "futura nuora" ha da poco dato alla luce. Le Iene sarà di nuovo in onda venerdì 26 marzo con il secondo appuntamento settimanale condotto da Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei. Ovviamente diversi altri servizi in scaletta del programma di questa sera.

