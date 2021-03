Giovanni Scifoni, l'amore per la moglie Elisabetta. Hanno tre figli

23 marzo 2021 a

a

a

Giovanni Scifoni è uno degli interpreti più richiesti del momento. L'attore romano, 45 anni, è stato apprezzato in varie serie tv, teatro e pellicole di successo. La sua notorietà è aumentata tantissimo negli ultimi anni e parallelamente è cresciuta anche la curiosità dei fans rispetto alla vita privata dell'attore. Lui ci tiene a mantenere il più possibile riservata la sua sfera intima. Ha una moglie e tre figli ma cerca di tenere lontana dai riflettori la sua famiglia.

E' sposato con Elisabetta da più di 15 anni. I due si sono giurati amore eterno nel 2005 e la loro unione non ha mai conosciuto crisi. sono molto legati come testimonia anche un post pubblicato dall'attore sul suo profilo Instagram qualche mese fa nel quale celebrava i 15 anni di matrimonio con la sua amata. "Mi hai sposato 15 anni fa. Oggi. E mi hai reso felice. E mi hai reso. E mi hai. E ti ho. E mi e ti, per sempre", il messaggio dedicato alla moglie. Dalla loro unione sono nati tre figli: Tommaso, Cecilia e Marco. La coppia si concede poco e anche sui social sono rare le foto. In un'intervista a Ravello Magazine l'attore ha rivelato: “Elisabetta mi pungola e mi sprona fino allo sfinimento, ma mi sostiene sempre. Non potrei davvero fare a meno di lei”.

Filippo Magnini ha dimenticato Federica Pellegrini. Sta per sposare Giorgia Palmas

Giovanni Scifoni è nato a Roma il 23 Maggio 1976. L’attore italiano è il quarto di sei fratelli e fin da subito ha manifestato una forte propensione per tutto ciò che riguarda l’arte. Da bambino ha studiato anche canto. Ama molto leggere e uno dei libri che gli ha cambiato la vita è I Fratelli Karamazov. Questo pomeriggio sarà ospite della trasmissione Oggi è un altro giorno condotta da Serena Bortone su Rai 1. L'appuntamento per tutti gli appassionati è dunque per le 14.

Coma Cose, amore e musica. Hanno iniziato come commessi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.