Ascolti tv lunedì 22 marzo 2021, Makari vince la gara degli ascolti e mette dietro L'Isola dei famosi

Successo per Makari, la fiction di Rai1 girata in Sicilia. La terza puntata in onda ieri, lunedì 22 marzo 2021, è un successo. Makari ha realizzato più di sei milioni di spettatori che hanno scelto in prima serata la fiction con Claudio Gioè, Ester Pantano e Domenico Centamore.

Ora c'è rimasta l'ultima puntata che andrà in onda lunedì 29 marzo. L'Isola dei Famosi. il reality show condotto da Ilary Blasi cala al 19.8% di share, rispetto agli ascolti del lunedì precedente, e realizza un netto di 3.4 milioni di spettatori. Il dato è in leggera ripresa considerando la puntata di giovedì scorso.

La fiction Makari ha ottenuto per la precisione 6.389.000 spettatori netti pari al 26.5%. Il secondo programma più visto è L'Isola dei Famosi 2021: 3.427.000 spettatori netti per il 19.8% di share. Il terzo programma più visto è Red 2, film con Bruce Willis in onda su Italia1: 1.590.000 spettatori netti per il 6.5% di share.

Veniamo adesso alle altre reti: su Rai3, Presa Diretta fa registrare 1.122.000 spettatori netti per il 4.4% di share. Lo speciale Uno, Nessuno, Cento Nino, in onda su Rai2, è la scelta di 1.113.000 spettatori netti pari al 4.3% di share. Quarta Repubblica, il talk show condotto da Nicola Porro in onda su Rete4, è stato visto da 938.000 spettatori con il 4.5% di share. Grandi classici sul Nove e su La7: The Rock – con Sean Connery e Nicolas Cage – fa 358.000 spettatori per l'1.6% di share; Donnie Brasco – con Al Pacino e Johnny Depp – fa 398.000 spettatori netti per l'1.7%. Il format di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, in onda su Tv8, fa segnare 578.000 spettatori netti per il 2.2% di share. A seguire, il format di Bruno Barbieri 4 Hotel registra 287.000 spettatori netti per l'1.6% di share. Una giornata che ha visto trionfare, un successo annunciato, la fiction con location spettacolari della Sicilia occidentale, segnatamente della provincia di Trapani.

