Fedez e Chiara Ferragni, è nata Vittoria. E' la secondogenita della coppia

E' venuta alla luce la figlia della coppia più famosa dei social. "La nostra Vittoria" e, subito dopo, il disegno di un cuore. Chiara Ferragni e Fedez pubblicano su Instagram la loro dedica alla secondogenita appena nata, Vittoria, accanto alla foto che la ritrae assieme alla mamma mentre tiene il dito del padre. La bambina è nata alle prime ore del mattino del 23 marzo.

In pochi minuti il post su Instagram ha raggiunto il milione di like, con molti commenti e auguri dei follower, dai tradizionali 'congratulazioni' e 'benvenuta' ai più originali 'più bella non potevi farla', i fan della coppia più social d'Italia si sono scatenati. La famiglia dunque si allarga. Il rapper e l'influencer sono già genitori di Leone. Il primo figlio della coppia è nato nel 2018 ed ha da poco compiuto 3 anni. Era stato proprio Leone ad annunciare su Instagram, mesi fa, la seconda gravidanza della mamma mostrando l'ecografia della sorellina. Entrambi i figli della coppia portano il doppio cognome. Infatti sia Fedez che Chiara Ferragni hanno spiegato a più riprese di essere contrari all'uso del solo cognome del padre. La piccola Vittoria è venuta alla luce a Milano dove la coppia attualmente vive. Il fratellino maggiore invece nacque nel 2018 negli Stati Uniti a Los Angeles.

Il nome della bambina è stato svelato all'ultimo secondo. Finora si sapeva solo l'iniziale: V. Era stato lo stesso Fedez a svelarla durante l'ultima partecipazione al festival di Sanremo quando si è presentato sul palco dell'Ariston con una maglietta di Versace con le iniziali dei nomi dei componenti della famiglia F (Fedez), L (Leone), C (Chiara) e V (che abbiamo scoperto stare per Vittoria). Quella di Chiara Ferragni è stata una gravidanza social. L'imprenditrice digitale ha infatti postato diversi scatti durante questi mesi condividendo questo felice momento con i suoi followers.

