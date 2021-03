Selvaggia Roma, scatto bollente su Instagram. "E' arrivata la primavera"

23 marzo 2021 a

Selvaggia Roma continua ad infiammare Instagram con i suoi scatti bollenti. L'influencer romana, ex concorrente del Grande Fratello Vip, continua a pubblicare scatti bollenti sul suo profilo del famoso social. Prima il balletto in reggiseno, poi il video in albergo con il suo lato B in evidenza e, poche ore fa, un altro scatto che la ritrae in intimo nero in una posa sensuale. La bellissima ha postato la foto con un commento ammiccante per i suoi followers: "Arrivata la primavera. Oggi sono felice e voglio vedervi carichi e potenti", ha scritto l'influencer che ha promesso un video privato al primo che commenta cinque volte di fila senza essere interrotto.

La foto, nonostante la giornata piuttosto fredda, è bollente. Selvaggia Roma è in slip e reggiseno neri. In grande forma. Spiccano i suoi tatuaggi, il fisico tonico e le sue forme generose, in particolare il suo lato B messo in primo piano. I commenti non sono mancati: "Che bella", "Spettacolo", "Selvaggia sei stupenda". Anche qualche donna si è lasciata andare: "Ribadisco che fai cambiare orientamento sessuale a molte ragazze".

Lo scatto postato qualche ora fa è parte di una "serie" di fotografie e video che l'influencer sta postando ormai da qualche giorno sul suo profilo Instagram per rendere più "bollente" la "quarantena" forzata a causa delle restrizioni della zona rossa a Roma. L'ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di far impazzire i suoi fans. Qualche giorno fa ha pubblicato un video in short e reggiseno molto sensuale, lunedì ha postato un video girato all'epoca della quarantena in attesa di entrare nella casa più spiata d'Italia nel quale si affacciava a una finestra mettendo in mostra le sue forme generose vestite solo con la biancheria intima. Dopo la partecipazione al Gf l'influencer sta vivendo un nuovo periodo di successo con oltre un milione di seguaci su Instagram.

