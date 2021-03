Isola dei famosi 2021, Akash Kumar eliminato al televoto

22 marzo 2021 a

Isola dei famosi 2021, Akash Kumar è il secondo concorrente eliminato al televoto. Il verdetto del pubblico è arrivato nel corso della terza puntata di Canale 5 del reality condotto da Ilary Blasi. Il 76 per cento del pubblico ha decretato l'eliminazione del modello "dagli occhi di ghiaccio", mentre solo il 24 per cento ha votato per Angela. Un'eliminazione che ha stupito gli opinionisti in studio.

Akash batte Gilles e vince la maschera da sub

I due concorrenti in nomination sembravano essere entrambi molto amati e seguiti dal pubblico, che pure si è espresso nettamente a riguardo. Akash deve quindi lasciare la Palapa e dovrà poi decidere se rimanere o meno a Parasite Island (la regola del reality prevede che i concorrenti non siano informati dell'esistenza di questa parte del programma, che consente a loro di rimanere in gara ed essere eventualmente ripescati dal pubblico). Nella precedente puntata in nomination finirono Drusilla Gucci e il visconte Ferdinando Guglielmotti, con quest'ultimo che è stato eliminato. In un primo momento aveva scelto di andare a Parasite Island, dove attualmente ci sono solo Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzi. Poi però ha scelto di ritirarsi dal programma.

Valentina vince la sfida con Elisa e si aggiudica tre coperte termiche

Peraltro Akash aveva appena fatto un grande regalo alla sua squadra, vincendo la sfida contro Gilles Rocca, che gli aveva consentito di conquistare una "preziosa" maschera da sub, utile per la pesca sott'acqua. Pur sembrando meno atletico rispetto a Gilles, la piccola impresa di Akash non è evidentemente riuscita a riportare il pubblico dalla sua parte e ora il concorrente probabilmente si starà "mordendo le mani", per aver voluto lui stesso andare in nomination. La puntata di oggi, inoltre, si concluderà con nuove nomination e altri due concorrenti che vivranno giorni sotto i riflettori del pubblico. Tutti i contenuti del programma e le precedenti puntate in onda su Canale 5 sono visibili su Mediaset Play e sui canali social del programma.

Isola dei famosi 2021, le anticipazioni della puntata del 22 marzo

