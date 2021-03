Isola dei famosi 2021, Akash Kumar batte Gilles Rocca e conquista il premio: una maschera da sub

22 marzo 2021 a

Isola dei famosi 2021, Akash Kumar vince la sfida con Gilles Rocca e si aggiudica il secondo premio messo in palio nella terza puntata del reality di Canale 5, ossia una maschera da sub. Sulla spiaggia dell'Honduras, la sfida tra i naufraghi delle due squadre è consistita in una prova di resistenza: sotto la direzione di Massimiliano Rosolino, inviato della produzione nel paese caraibico, l'obiettivo era rimanere appesi il più a lungo possibile ad una sbarra.

A vincere, sovvertendo il pronostico iniziale, è stato Akash Kumar, concorrente che è anche in nomination in questa puntata di lunedì 22 marzo. Akash ha resistito più a lungo, mentre a Gilles è ceduta la presa, per quanto sembrasse più prestante e atletico rispetto al "rivale" di qiesta sfida. Così è stato Akash a riportare alla sua squadra la maschera da sub, utile per la pesca sott'acqua con cui i naufraghi riescono a procacciarsi del cibo. Poco prima della loro sfida, si era disputata quella tra Elisa Isoardi e Valentina Persia.

E' stata quest'ultima a conquistare l'ambita posta in palio, ossia tre coperte termiche per la notte, dopo essere riuscita a resistere per più tempo della rivale con un bilanciere da quattro chili con le braccia tese. Anche in questo caso è stato sovvertito il pronostico, ma la grinta di Valentina ha avuto la meglio in questa sfida tra due leader delle rispettive squadre, che si stanno imponendo all'attenzione del pubblico per il carattere forte e determinato. In studio, insieme alla conduttrice Ilary Blasi, a commentare la sfida c'erano i tre opinionisti: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, per la prima volta in studio dopo i due precedenti collegamenti da casa a causa della positività al Covid. Le due sfide hanno preceduto l'atteso momento dell'eliminazione di uno dei due concorrenti in nomination.

