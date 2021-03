Isola dei famosi 2021, Valentina Persia vince la sfida con Elisa Isoardi e conquista il premio delle tre coperte per la notte

22 marzo 2021 a

Isola dei famosi 2021, la terza puntata del reality di Canale 5, si è aperta con una sfida tra Elisa Isoardi e Valentina Persia. In palio tre coperte termiche, molto utile per i naufraghi nelle notti all'aperto che devono superare con giacigli di fortuna e pochi indumenti utili a proteggersi dal freddo.

Un premio ambito, che ha visto nuovamente protagoniste due concorrenti che hanno avuto diversi frizioni in settimana, con scintille che si sono ripetute anche nella presentazione della puntata, quando i concorrenti hanno interagito con Ilary Blasi in apertura di trasmissione. Il tutto partendo dal riassunto di un'altra delle prove della settimana, che ha visto contrapposte le due squadre, con un calcione o una ginocchiata in acqua che sarebbe stata sferrata da Elisa contro Valentina. Due caratteri forti la cui competizione ha in ballo la leadership della squadra, con Valentina che ha apertamente accusato Elisa di una voglia di protagonismo dovuto anche alla sua notorietà, frutto della conduzione dei programmi televisivi della ex compagna di Matteo Salvini.

Oggetto della sfida il sollevamento di un bilanciere appesantito da alcuni sacchetti di sabbia - per un totale di quattro chilogrammi -da tenere in sospensione con le braccia tese per il maggior tempo. Entrambe le concorrenti sono sembrate molto motivate e cariche anche per la reciproca "rivalità". Ma dopo circa un minuto e mezzo Elisa Isoardi ha ceduto e così Massimiliano Rosolino ha decretato la vittoria di Valentina Persia, che ha esultato con grande grinta per la piccola "rivincita" nei confronti della concorrente. Il reality di Canale 5, come noto, è condotto da Ilary Blasi, che è affiancata nel ruolo di opinionisti da Tommaso Zorzi (fresco vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip), Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini (da ieri sera guarita definitivamente dal Covid e quindi per la prima volta in studio).

