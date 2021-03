L'Eredità, Martina Crocchia si conferma campionessa nella puntata del 22 marzo: alla ghigliottina vince 115 mila euro con zona

22 marzo 2021 a

L'Eredità, Martina Crocchia si conferma campionessa nella puntata di lunedì 22 marzo. All'indomani della sua ennesima vittoria al gioco a quiz di Rai 1, Martina si è seduta nuovamente davanti a Flavio Insinna alla ghigliottina con un'eredità di 230 mila euro. Riuscendo a fare il bis.

Prima, al triello Martina, Valerio e Ramona si sono dati battaglia, con la campionessa uscente che ha fatto qualche passo falso, concedendo a Valerio la possibilità di fare i primi passi verso la ghigliottina ma con la sua risposta sbagliata ha ridato modo alla bella Martina di dare la risposta corretta sul tema della esopolitica e conquistare così il gioco finale. Le cinque parole con cui la campionessa si è dovuta cimentare sono state silenzio, ombra, notte, restare e gioco. Solo un errore per la campionessa, che ha così mantenuto un corposo montepremi di 115 mila euro. Il termine da lei scelto, dopo poche decine di secondi, è stato "zona". I suoi abbinamenti logici sono stati plausibili e infatti ha indovinato il termine giusto, portandosi a casa il montepremi.

Un'altra grande puntata del programma pre serale di Rai 1, che si conferma il più amato e seguito dal grande pubblico. Ogni sera, infatti, oltre 5 milioni di telespettatori seguono la trasmissione condotta da Flavio Insinna con i concorrenti che si sfidano tra domande di cultura, attualità, costume, musica, sport e tanto altro ancora, oltre che prove di logica, come appunto l'ultimo gioco, la ghigliottina. Qui la regola è semplice: un minuto di tempo per indovinare il termine che accomuna cinque parole che sono il risultato di cinque coppie di termini affini, uno dei quali è quello giusto che deve essere selezionato dal concorrente. Un gioco che si basa su intuito, capacità di assonanza e logica in un lasso di tempo ridotto. Chi indovina il termine corretto si porta a casa l'eredità, ossia il montepremi accumulato nel corso della puntata, che non può essere superiore a 250 mila euro.

