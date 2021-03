Isola dei famosi 2021, le anticipazioni della puntata del 22 marzo

22 marzo 2021 a

Isola dei famosi 2021, oggi lunedì 22 marzo in prima serata su Canale 5 andrà in onda il terzo appuntamento con il reality di Canale 5. Ecco le anticipazioni su quanto accadrà questa sera. A condurre la puntata ci sarà come sempre Ilary Blasi, affiancata da Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini come opinionisti.

Elettra Lamborghini negativa al Covid: da stasera torna all'Isola dei famosi

La cantante ed ereditiera, peraltro, arriva in studio per la prima volta, essendo risultata negativa al Covid che l'aveva colpita nelle scorse settimane, costringendo la produzione a trovarle un sostituto. La scelta poi è ricaduta su Tommaso Zorzi, fresco vincitore del Grande Fratello Vip. Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi una ricompensa e l’immunità per garantirsi la permanenza sull’Isola. La prova ricompensa mette in palio un premio molto diverso e speciale: un vero e proprio scambio di pedine tra le due squadre, quella dei Buriños e quella dei Rafinados. La sfida per conquistare l’immunità sarà tutta al femminile: le guerriere dell’Isola si contenderanno la vittoria, donne dei Buriños contro donne dei Rafinados.

Isola dei famosi, il segreto sul colore degli occhi di Akash

Ma non solo. Come ormai noto ci sono anche due naufraghi al televoto: chi tra Angela Melillo e Akash Kumar dovrà lasciare Cayo Cochinos? Saranno i telespettatori a decretare chi vincerà. Nella precedente puntata il pubblico aveva premiato Drusilla Gucci contro il visconte Ferdinando Guglielmotti, che poi dopo la sconfitta si è ritirato dal programma. Tutte le repliche delle puntate, i video, i contenuti speciali e le clip di quanto avvenuto durante la settimana sono inoltre visibili sul sito Mediaset Play o sui canali social della trasmissione, che forniscono sempre contenuti aggiornati ai propri fan. Sul sito isola.mediaset.it anche i contenuti delle varie prove e dei momenti più duri vissuti dai naufraghi. su mediaset Play stasera anche il primo appuntamento con Isola party con Tommaso Zorzi, Luca Vismara, Sonia Lorenzin e Denis Dosio.

Isola dei famosi 2021, il visconte Ferdinando Guglielmotti si è ritirato

