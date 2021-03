Vasco Rossi lancia Questa è vita, spazio ai protagonisti costruttori della rinascita

22 marzo 2021 a

a

a

Un video dello scatenato Vasco Rossi all'esordio di Questa è vita, lo show che torna su Tv2000, condotto da Arianna Ciampoli e Michele La Ginestra. Prima puntata nella giornata di mercoledì 24 marzo a partire dalle ore 21.40. Stando al comunicato ufficiale, nella nuova edizione il programma cerca di celebrare i costruttori della rinascita, concetto di recente espresso dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "E' tempo di costruttori". E' uno show, dunque, dedicato a chi nel corso della pandemia offre aiuti per cercare di ricominciare. Ma ad accompagnare le storie, anche quest’anno, padrini e madrine d’eccezione del mondo della musica, del giornalismo, dello spettacolo, della scrittura. Ospiti della prima puntata: Roby Facchinetti, Paolo Belli e Paola Saluzzi. E c’è anche un videomessaggio di Vasco Rossi. Cosa vorrà comunicare il Kom ai telespettatori, ma in particolare ai suoi milioni e milioni di fan? Comandante a parte, Facchinetti è padrino di Antonio Barracano, l'infermiere pianista che vaccina gli anziani di Bacoli (Napoli). Durante la puntata Roby canta Rinascerò, rinascerai la canzone scritta per Bergamo in pieno lockdown e ricorda l’amico e batterista dei Pooh, Stefano D’Orazio.

Gianluca Vacchi, figlia scatenata: lo prende a morsi sul naso

Paolo Belli è invece padrino di Mattia Villardita, un ragazzo di 27 anni di Savona che vestito da Spiderman allieta i bambini malati degli ospedali liguri. Mattia, tra le altre cose, è stato insignito dell'onorificenza al merito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un riconoscimento che ovviamente lo ha emozionato e gratificato per il suo grande e commovente impegno. Paola Saluzzi è infine la madrina di suor Claudia Himenez, alias Hermana Claudia, la prima suora a sbarcare sul social dei ragazzini, Tik Tok, che raccoglie centinaia di migliaia di visualizzazioni con le sue preghiere e i suoi balli.

Claudio Gioè, la riscoperta di un vecchio amore: la sua terra

Ma nelle prossime puntate di Questa è vita è annunciata la partecipazione di Giampiero Ingrassia, Paolo Calabresi, Barbara Alberti, Mara Maionchi, Rita Dalla Chiesa, Neri Marcorè ed Enrica Bonaccorti. Insomma una vera e propria passerella di protagonisti del mondo dello spettacolo e del giornalismo. Grande soddisfazione nel lancio del programma, è stata espressa da Vincenzo Morgante: “Il programma è una festa - ha detto - e i festeggiati sono i costruttori, le donne e gli uomini che, con un’idea, un’impresa, un gesto, stanno concretamente offrendo agli altri la possibilità di ricominciare, nonostante la pandemia e la crisi economica. Perché la vita non si ferma”. Ma ovviamente grande attesa in particolare per il videomessaggio di Vasco Rossi.

Video su questo argomento Vasco Rossi esalta i Maneskin: "Rivoluzione Sanremo, il popolo del rock ha votato"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.