Elettra Lamborghini negativa al Covid: sarà in studio alla terza puntata dell'Isola dei famosi come opinionista

22 marzo 2021 a

a

a

Elettra Lamborghini è risultata negativa al Covid e da stasera, lunedì 22 marzo, può riprendere il suo ruolo di opinionista all'Isola dei famosi 2021. Un posto, il suo, per il quale è stata chiamato in sua vece Tommaso Zorzi - fresco vincitore del Grande Fratello Vip - proprio a causa della positività della cantante. Ora, invece, gli opinionisti del programma rimarranno tre: Elettra, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Ad annunciare la vittoria sul virus è stata la stessa, vulcanica cantante, con un lungo post su Instagram. "NEGATIVA!!!! Ho combattuto questo BASTARDO!!!Finalmente posso dire che non c’é né COVIDDIII!!! FANGULOO MALEDETTO!!! Ragazzi questo virus é un BASTARDO! Statene alla larga ve lo dico con il cuore da una persone che si é sempre protetta al 100%... quando scopri di essere positiva ti crolla il mondo... io personalmente appena l ho saputo ho pianto tutto il giorno, e così anche al secondo tampone ( che credevo uscisse negativo)... SI STA MALE, mentalmente e fisicamente... ci si sente strani, e soprattutto si é da soli e si affronta la malattia DA SOLI...le ore e i giorni non passano mai...vi auguro con tutto il cuore di non prendervelo, ve lo dice una che ha avuto pochissimi sintomi e lievi... non é bello e non é uno scherzo... potessi tornare indietro?! Non uscirei di casa se non con una tuta spaziale, o forse nemmeno, piuttosto che prendermelo... ma adesso inutile piangere sul latte di soya versato... proteggetevi.



Io ne sono uscita sana e salva e non l ho attaccato alla mia famiglia e ringrazio il Signore per questo immenso regalo❤️ ogni giorno in piú su questa terra é sempre un regalo❤️adesso ho solo voglia di abbracciare il mio maschio‍❤️‍‍ e vedere il mio angioletto dagli occhi blu ( Dadi ) e tornare a vivere❤️ grazie per tutto questo❤️ qui vi lascio il meglio delle mie giornate deliranti...un ricordo di queste giornate interminabili.... #DiosEsGrande #fuckcovid19"

Quarantena finita, quindi, per Elettra che stasera sarà sicuramente esplosiva come sempre nella trasmissione di Canale 5 condotta da Ilary Blasi.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.