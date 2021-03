Sara Tommasi, video per ringraziare i fan dopo il matrimonio con Antonio Orso e l'annuncio del libro "Ricomincio da Sara"

22 marzo 2021 a

Sara Tommasi ha ringraziato tutti i suoi fan con un video pubblicato su Instagram all'indomani del matrimonio con il suo manager, Antonio Orso. La showgirl di Terni si è sposata con rito civile a Massa Martana, rimandando poi la festa e il pranzo di nozze a quando la situazione pandemica consentirà una ripresa di questo genere di ricorrenze. Oltre al video registrato in auto insieme al marito, che riportiamo di seguito, Sara ne ha pubblicato anche un altro, dove parla della sua prossima iniziativa.

Dopo il percorso musicale, infatti, uscirà a breve alle stampa il suo libro autobiografico, che avrà come titolo "Ricomincio da Sara", dove parlerà della sua vita, dalla partecipazione a Miss Italia, alla laurea all'Università Bocconi di Milano, oltre che ad alcuni periodi "bui" della sua vita - dalla droga ai film per adulti - , da cui è riuscita a rinascere anche grazie all'uomo che ora ha scelto di sposare. La nuova vita di Sara Tommasi è coincisa anche con l'incontro con il manager, poi diventato suo marito, che l'ha coinvolta in progetti costruttivi e artisticamente impegnativi, tanto che poi è arrivato anche l'amore e la coppia è convolata a nozze. Ad allietare la cerimonia la Lola Swing Band, di cui Orso è manager, poi la cena e il pernottamento in un resort del posto.

Un evento che, malgrado le restrizioni dovute al Covid, ha goduto di ampia copertura mediatica, con le foto esclusive che saranno pubblicate da Novella 2000 e che il Corrieredellumbria.it ha anticipato con uno scatto inviato direttamente dallo sposo. Sara Tommasi, nativa di Terni, è sempre rimasta molto legata alla sua città e alla sua famiglia, che ha la proprietà di una panetteria nel centro città. Ora la nuova vita e i nuovi progetti, con l'obiettivo mai sopito di tornare a calcare i grandi palcoscenici dello spettacolo.

