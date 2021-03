Isola dei famosi 2021, il segreto di Akash. "I suoi occhi non sono color ghiaccio"

22 marzo 2021 a

Il mistero degli occhi di Akash. Il naufrago, concorrente dell'Isola dei famosi 2021 continua a far parlare per i suoi occhi color ghiaccio. Una tonalità che fin dall'inizio della trasmissione ha lasciato perplessi in molti: sono naturali o ha usato qualche stratagemma per farli diventare così? E' stato escluso l'uso di lenti a contatto colorate dunque non resta che la strada dell'intervento chirurgico. Il primo a lanciare questa ipotesi è stato il chirurgo plastico Giacomo Urtis. Ha parlato di un intervento piuttosto pericoloso, tra l'altro vietato in Italia, che si chiama brightocular: prevede l'inserimento di un dischetto colorato nell'iride.

In effetti girano foto del passato nelle quali Akash mostra degli occhi decisamente più scuri. A mettere altro pepe è arrivata la lettera inviata a Barbara D'Urso da una compaesana del naufrago: "Gentilissima Barbara, mi chiamo Veronica e sono cresciuta nel paese San Giovanni Ilarione in provincia di Verona. Il paese è lo stesso dove è cresciuto ed ha vissuto Akash Kumar. In questo paese di 5.000 anime lo conoscono quasi tutti e se lo ricordano come il ragazzo dagli occhi nero ebano. Mia cognata è stata la parrucchiera di Akash quando era giovane e andava di moda per i ragazzi lisciarsi i capelli. Possiamo contare tantissime persone che lo conoscano per la sua personalità accentratrice e tutti confermano che gli occhi sono ritoccati chirurgicamente. Abbiamo tantissimi testimoni, amici e conoscenti che sono cresciuti con lui. Mi sentivo di dirle questo". Sarà vera la testimonianza? I telespettatori si interrogano.

Il concorrente , comunque, ha saputo delle voci sul colore dei suoi occhi e non ha reagito bene: "Non so perché la gente sostenga questo, non ho fatto alcun tipo di intervento. Questi sono i miei veri occhi, non porto neppure le lenti a contatto. Forse dobbiamo chiamare un chirurgo in studio per mettere a tacere tutti, mia madre ha addirittura postato sui social delle foto di me da bambino". In ogni caso il modello rischia l'eliminazione. E' in nomination con Angela Melillo e il verdetto arriverà durante la puntata de L'Isola dei famosi in programma questa sera, 22 marzo, alle 21.20 su Canale 5.

