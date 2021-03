Màkari, quando la vita è soltanto un gioco

22 marzo 2021 a

Stasera in tv, lunedì 22 marzo, su Rai 1 nuovo appuntamento con la serie Màkari in cui Claudio Gioè veste i panni di Saverio Lamanna, diventato un "investigatore per caso" per colpa di un errore commesso durante la sua carriera. E' il terzo appuntamento di una fiction che sta ottenendo grande successo nella rete principale della televisione di Stato. In parte commedia, in parte melodramma, la serie tratta dalle opere di Gaetano Savatteri, e è piaciuta ai telespettatori. La regia è di Michele Soavi, mentre la produzione di Palomar in collaborazione con Rai Fiction. L'inizio è alle ore 21.25.

La trama della puntata. L'episodio di questa sera si intitola E' solo un gioco. Franco Rizzo, ex promessa del calcio e cugino di Saverio, muore. Un incidente d’auto, una tragedia. Saverio, a dire il vero, quasi non si ricorda di lui, ma il padre pretende comunque che vada al funerale. Saverio obbedisce al genitore, ma è sempre più nervoso, perché se è vero che non ricorda il cugino, è ancora più vero che non vuole ricordare, ricorrendo alla sua solita strategia: rimuovere i sentimenti e il dolore senza affrontarli; strategia messa in atto dalla morte della madre. A poco a poco, però, Saverio si rende conto che la morte di Franco non è stata un incidente, ma un omicidio.

E, allora, cercando la verità su quel singolare delitto, comincerà anche ad affrontare la verità dei propri sentimenti. Sciogliendo l’enigma, oltre a scoprire il colpevole, Saverio ritroverà nel proprio cuore il commovente ricordo di quel cugino a cui da bambino aveva voluto molto bene. La morte di Franco, però, non è l’unica ragione di scompiglio nei sentimenti di Saverio: Suleima ha un colloquio di lavoro a Milano e, se andrà bene, a breve dovrà lasciare Màkari. Non mancano le emozioni in una fase della vita di Saverio che sta diventando ancora più intensa.

