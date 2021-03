Coma Cose, hanno iniziato da commessi poi si sono fidanzati

22 marzo 2021 a

a

a

I Coma Cose sono stati una delle rivelazioni dell'ultimo Festival di Sanremo. Il duo formato da Fausto Lama, nome d’arte di Fausto Zanardelli e California, pseudonimo di Francesca Mesiano hanno proposto la canzone "Fiamme negli occhi". La loro è una storia fatta di passione, quello per la musica, e amore, quello appunto tra i due componenti del gruppo che formano una coppia anche nella vita.

Fausto Zanardelli, 43 anni di Brescia e Francesca Mesaino, 31 anni di Pordenone si sono conosciuti quando lavoravano insieme come commessi in un negozio di zaini e borse. Hanno iniziato a condividere la passione per la musica e nel 2017 hanno deciso il grande passo. Si sono fatti coraggio e si sono licenziati per iniziare a inseguire il sogno del successo nel mondo della musica. Pochi mesi dopo è uscito così il loro primo singolo, “Inverno ticinese”. Nel 2019 arriva così il loro primo disco, dal titolo “Hype Aura”, grazie al quale riescono a farsi conoscere anche al di fuori dell’Italia. Il grande successo arriva nell'anno della pandemia, il 2020. I due, come detto, sono compagni anche nella vita. Il ragazzo, poco prima della finale di Sanremo, ha dedicato a Francesca una lettera d'amore pubblicata sul suo profilo Instagram: "Ti ho vista che galleggiavi sul tuo oceano azzurro. Le onde così belle che tutti venivano a guardare e tu quasi non te ne accorgevi. Ho scoperto che eri abituata ai terremoti, a cambiare e a ricostruire. Io andavo altrove – cercavo nuove isole dopo un naufragio – ma tu eri lì e mi sono detto ‘Aspetta, guarda’”. E ad aprile è in arrivo il loro nuovo disco, “Nostralgia”, che contiene sei canzoni e un brano strumentale.

Filippo Magnini ha dimenticato Federica Pellegrini. Sta per sposare Giorgia Palmas

Il duo Coma Cose sarà ospite questo pomeriggio, 22 marzo, del salotto Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle 14.

Rula Jebreal, Filippo Magnini, Claudio Gioè e i Coma Cose ospiti di Serena Bortone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.