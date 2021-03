Filippo Magnini, la storia finita male con Federica Pellegrini. Ora sat per sposare Giorgia Palmas

22 marzo 2021 a

Filippo Magnini è considerato uno dei migliori nuotatori della storia italiana. Per molti è considerato il miglior stileliberista italiano di sempre, con Giorgio Lamberti, nelle distanze brevi, è stato due volte campione mondiale nei 100 metri nel 2005 e nel 2007. Ha vinto anche due titoli mondiali in vasca corta e complessivamente diciassette ori europei. Ma il nuotatore ha fatto parlare spesso anche fuori dalla vasca per le sue storie sentimentali.

Negli anni scorsi è stato legato sentimentalmente alla collega Federica Pellegrini. Entrambi ora hanno voltato pagina per intraprendere nuove storie, in ogni caso sulla fine del loro rapporto il gossip è impazzito e sono ancora molti coloro che si interrogano sui motivi. Filippo Magnini sta per sposare Giorgia Palmas dalla quale ha avuto una figlia. I due hanno già annunciato che si sposeranno non appena sarà terminata la fase dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus.

In una recente intervista Verissimo è stato lo stesso nuotatore a ricordare la storia con Federica Pellegrini e spigare i motivi della fine del loro rapporto d'amore: “E’ stata una bellissima storia, durata tanto, in anni importanti. Federica ha un bel carattere tosto, io nella coppia so anche smussare i miei angoli. Forse vivere sempre insieme in vasca e fuori, essere molto mediatici, non ha aiutato” ha raccontato. Oggi Filippo Magnini è proiettato al futuro insieme a Giorgia Palmas: “Tutto quello che possiamo fare insieme, lo facciamo. Ai fornelli ci alterniamo, aiutandoci. Le pulizie sono a carico mio. La spazzatura è compito suo". Insomma la storia con la collega nuotatrice è stata messa decisamente alle spalle e ora pensa alla nascita di una nuova famiglia. Il nuotatore sarà ospite, questo pomeriggio 22 marzo, del salotto Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle 14. Chissà se parlerà ancora del suo passato.

