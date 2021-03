Rula Jebreal: "Mi vergognavo di mia madre, parlarne mi ha liberata"

22 marzo 2021 a

a

a

Rula Jebreal e la sua difficile storia personale. La giornalista italo-israeliana si è confessata sabato 20 marzo durante un'intervista a Verissimo. Ha parlato del suo nuovo libro "Il cambiamento che meritiamo in cui ha ripercorso la sua difficile storia. La giornalista è infatti cresciuta in un orfanotrofio dopo che sua mamma, vittima per anni di abusi, si è tolta la vita.

Rula Jebreal, la figlia Miral con Davide Rivalta: le storie con Julian Schnabel e Arthur Altschul jr

"Per anni mi sono vergognata di mia mamma", ha detto la conduttrice spiegando anche la cultura di quei posti: "In Medio Oriente c'è proprio lo stigma dello stupro che viene considerato un disonore ed è anche per questo che si impone alle donne il silenzio. Soltanto pochi anni fa ho deciso di raccontare questa storia che potrebbe aiutare anche altre donne e parlarne mi ha liberata". Da anni infatti Rula Jebreal è diventata paladina dei diritti delle donne. Jebreal dai 5 ai 18 anni ha vissuto in orfanotrofio, dove, come racconta lei stessa, ha imparato a pensare al prossimo. "Fare rete è importante, solo facendo rete tra donne aiutiamo altre donne a trovare la voce", ha detto. E parlando di sua figlia Miral: "Io e mia figlia siamo cresciute insieme. Miral è una ragazza straordinaria, è una figlia di cui sono molto fiera".

Rula Jebreal, Filippo Magnini, Claudio Gioè e i Coma Cose ospiti di Serena Bortone

"Quello che è accaduto a mia mamma purtroppo non è l'eccezione. Il suo è stato un abuso avvenuto all'interno delle mura di casa, come nell'80% dei casi", ha raccontato la giornalista durante la puntata di Verissimo. "Quando mia mamma ha denunciato non le hanno creduto e purtroppo anche questo è quello che succede a tante donne. Mia mamma si è suicidata perché ha subito una doppia ingiustizia: dallo stupratore, il suo patrigno, e dalla società che non le ha creduto", ha aggiunto.

Rula Jebreal sarà ospite questo pomeriggio, 22 marzo, di Oggi è un altro giorno la trasmissione condotta da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle 14.

Carolyn Smith, la coreografa che lotta contro il tumore: l'amore per l'Italia ed Ernestino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.