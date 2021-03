Claudio Gioè, la riscoperta di un vecchio amore: la sua terra

22 marzo 2021 a

A Oggi è un altro giorno l'attore Claudio Gioè tra gli ospiti di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 22 marzo. Gioè sta ottenendo un grande successo con la serie che sta andando in onda su Rai 1, Màkari, in cui veste i panni di Saverio Lamanna. Si sta confermando come uno degli attori più popolari del momento. Palerminato, classe 1975, formazione teatrale, si è poi lanciato nel cinema e nel piccolo schermo, ottenendo successo di critica e di pubblico, restando un attore molto particolare, se non altro per non aver voluto rinunciare al forte accento siciliano.

Màkari, Saverio Lamanna: l'affascinante investigatore per caso

Sempre più al centro dell'attenzione, resta molto riservato sulla sua vita privata. La relazione considerata molto importante è stata quella che ha vissuto con la collega Pilar Fogliati. Sono stati insieme per oltre quattro anni. Una storia d'amore che entrambi hanno considerato molto intensa, ma che poi è improvvisamente finita. Già da diversi anni, visto che lei nel 2019 ha annunciato di avere un altro uomo.

Dalle 14, dunque, Oggi è un altro giorno su Rai 1, ma poi grande attesa per la puntata di questa sera di Màkari, il terzo appuntamento della serie in cui Claudio Gioè diventa "investigatore per caso" a causa di una vita professionale particolarmente intensa in cui purtroppo sta pagando un grave errore commesso. Tra l'altro la serie ha consentito all'attore di riscoprire la sua amata terra, la Sicilia: "Mi mancava - ha dichiarato nei giorni scorsi durante Unomattina in famiglia - Come del resto mancava anche a Saverio Lamanna. Sta cercando il suo posto nel mondo. Il commissario Montalbano e il mio personaggio hanno poco in comune se non la regione. C’è sicuramente una parte investigativa ma qui siamo in presenza di un giornalista che è una sorta di detective per caso". Ospitata a Oggi è un altro giorno, poi la nuova puntata del seguito Màkari.

