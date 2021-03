Oggi è un altro giorno lunedì 22 marzo. Rula Jebreal, Filippo Magnini, Claudio Gioè e i Coma Cose ospiti di Serena Bortone

22 marzo 2021 a

Torna in onda questo pomeriggio, 22 marzo, alle 14 Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano condotto da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle 14. Sono stati ufficializzati gli ospiti che saranno protagonisti dell'appuntamento pomeridiano. Una delle ospiti sarà la giornalista Rula Jebreal che parlerà della recente partecipazione al Festival di Sanremo. Nei giorni scorsi, durante Verissimo su Canale 5, ha svelato anche dei retroscena sulla sua storia familiare. Probabilmente parlerà degli aspetti meno conosciuti della sua vita anche insieme a Serena Bortone.

Poi nel salotto di Rai 1 è atteso l'attore Claudio Gioè protagonista della fiction di successo "Makàri" tratta dai romanzi dello scrittore siciliano Gaetano Savatteri. L'ultima puntata della serie, che ha riscosso un buon successo, andrà in onda il 29 marzo. Poi in studio è atteso il nuotatore Filippo Magnini che parlerà della sua carriera e del legame, ormai consolidato, con Giorgia Palmas dalla quale ha avuto una figlia. Sempre nella puntata di oggi sono attesi anche i Coma Cose il duo di musica pop che si è affermato, specie tra i giovani, negli ultimi anni che perlarà dei suoi ultimi lavori.

Come di consueto il salotto di Serena Bortone si popolerà anche dei cosiddetti affetti stabili. In studio per affiancare la conduttrice ci saranno dunque Gigliola Cinquetti, l'eroe de L'Eredità Massimo Cannoletta che intratterà i telespettatori con i soliti cinque minuti in cui dispenserà pillole di sapere e Romina Carrisi. Al pianoforte, come avviene ormai da settimane, l'opite fisso e Memo Remigi. Sarà lui a rispolverare motivi di un tempo con la sua consueta eleganza che sta conquistando, giorno dopo giorno, il pubblico di Rai 1. L'appuntamento per tutti gli appassionati del genere è dunque alle 14 su Rai 1. Serena Bortone promette una puntata adatta per ogni tipo di pubblico proprio nella filosofia del programma.

