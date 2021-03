Selvaggia Roma, sexy ballo in quarantena. Il suo lato b infiamma Instagram | Video

22 marzo 2021 a

a

a

Selvaggia Roma, ex concorrente del Grande Fratello Vip, infiamma Instagram con i suoi video sexy. Nei giorni scorsi ha pubblicato un filmato con un balletto hot in reggiseno mentre qualche ora fa ha postato un video nel quale si affaccia alla finestra mettendo in mostra il suo lato B da urlo. "Ricordi di qualche mese fa, indovinate dove mi trovavo e cosa stavo facendo, questo video lo avevo postato in una storia, il primo che riesce in tre commenti consecutivi ad indovinare che periodo era, dove mi trovavo e cosa stavo facendo vince un saluto in una storia e lo taggo".

Il video si riferisce con ogni probabilità al periodo che la influencer romana passò chiusa in albergo, in quarantena, prima di entrare nella casa più spiata d'Italia quando dovette rimandare di qualche giorno l'ingresso a causa di un tampone positivo al Covid. Il nuovo video ha fatto impazzire i fans che hanno commentato con entusiasmo. "Fantastica", "Che bella", "Spettacolo". Sono solo alcuni dei commenti.

Solo qualche giorno fa Selvaggia Roma aveva pubblicato un altro video hot, sempre durante la "quarantena" in casa, con short di jeans e un reggiseno che metteva in mostra il suo generoso seno e tutte le sue forme. "Quanto vi piace una selvaggia così?", aveva ammiccato ai fans. La prorompente influencer, già famosa per la sua partecipazione a Temptation Island nel 2017, sta diventando sempre più una celebrità su Instagram dove è sempre più una star. Ad accrescere la sua popolarità la recente partecipazione al Grande Fratello. Ha oltre 1 milione di followers sul popolare social network. Negli ultimi giorni si sta scatenando con una serie di foto e video sexy che stanno facendo salire il termometro nel suo profilo Instagram. Il suo sorriso e la sua sensualità sembrano aver conquistato il popolo dei social.

Wanda Nara, vita e amori in un libro? "Non ometterò le parti in cui sono colpevole" | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.