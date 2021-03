UnoMattina apre la settimana facendo il punto su Covid e vaccino

22 marzo 2021 a

a

a

La settimana televisiva di Rai 1, come sempre riparte il lunedi molto presto con UnoMattina. Inizio alle ore 6.45 per la puntata condotta da Monica Giandotti e Marco Frittella, tornati la settimana scorsa alla guida del programma dopo giorni molto intensi e un po' particolari. Lei inizialmente non è stata presente in studio per via di un contatto con una persona positiva al virus. Costretta all'isolamento, ha partecipato alle puntate dalla propria abitazione.

UnoMattina, il conduttore Marco Frittella spiega perché è assente. Il post: "Torneremo alla normalità"

Poi è accaduto che Marco Frittella ha accusato una indisposizione ed è stato costretto ad assentarsi, lasciando temporaneamente il suo posto a Barbara Capponi, conduttrice del Tg1. Nel giro di qualche giorno la situazione si è via via risolta e la coppia particolarmente amata dal pubblico è tornata alla guida del programma che occupa le prime ore televisive della giornata della rete ammiraglia della televisione di Stato. Anche se non sono mancate le polemiche perché il comitato di redazione del Tg1 ha protestato con una. lettera aperta, sostenendo una presunta emarginazione di Barbara Capponi, nonostante Monica Giandotti fosse collegata da casa e quindi ovviamente limitata.

Unomattina, Barbara Capponi al posto di Marco Frittella: "Ha avuto una lieve indisposizione"

Oggi, lunedì 22 marzo, si riparte e ovviamente per la squadra che porta avanti lo storico programma di Rai 1, il principale obiettivo è lasciare alle spalle le polemiche e offrire ai telespettatori la solita informazione puntuale e di qualità. E' già noto che ovviamente ampio spazio sarà riservato al Covid, cosa che accade da mesi. Come tutti i lunedì sarà fatto il punto su quanto avvenuto nel fine settimana, sugli ultimi dati a disposizione, sulla situazione in altri Paesi. Ma naturalmente si parlerà anche del vaccino, non solo sottolineando l'andamento della campagna, ma in particolare l'annunciata accelerazione di cui il Paese ha assolutamente bisogno per cercare di arginare al massimo la diffusione del Covid, con la speranza di arrivare prima possibile alla sognata immunità di gregge.

UnoMattina, conduzione inedita: assenti in studio Marco Frittella e Monica Giandotti. Ecco perché

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.