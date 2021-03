Live Non è la D'Urso, Zenga attacca Cecchi Paone sui vaccini. Lui replica: "Parla di pallone, buzzurro" | Video

21 marzo 2021 a

Polemica incredibile a Live Non è la D'Urso tra Walter Zenga e Alessandro Cecchi Paone. Nella puntata di domenica 21 marzo del talk show in onda su Canale5 condotto da Barbara D'Urso, la polemica è andata in scena sul tema dei vaccini. Zenga, in collegamento da Dubai, ha illustrato tutte le procedure eseguite per la vaccinazione negli Emirati Arabi. "Qui si può scegliere addirittura quale vaccino fare - ha spiegato l'ex portiere di Inter e Nazionale - io ho scelto quello cinese. Forse perché è fatto con un metodo più tradizionale, l'ho fatto con maggiore tranquillità".

In precedenza l'infettivologo Matteo Bassetti aveva sentenziato: "Siamo passati dall'aver paura del virus all'aver paura del vaccino", ha sottolineato l'esperto.

Quindi ecco la lite furibonda tra Cecchi Paone e Walter Zenga: "Zitto Cecchi Paone - ha attaccato l'ex portiere - non sei mai uscito dalla Barona (antico quartiere fuori Milano ndr). Non hai idea di cosa significhi vivere all'estero". "Non parlare di scienza, parla di pallone - ha replicato Cecchi Paone - sei un buzzurro". E poi ha minacciato la querela.

Il tutto mentre Giuseppe Cruciani, ospite anche lui in studio, se la rideva sotto i baffi. Walter Zenga nelle ultime settimane è stato al centro delle polemiche per tutt'altre motivazioni. L'ex portiere dell'Inter infatti è stato chiamato in causa da Andrea Zenga, uno dei due figli avuti da Roberta Termali, che ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Andrea ha lamentato durante il reality la mancanza del padre nei momenti più importanti della sua vita. Walter tuttavia nel corso del programma è riuscito a parlare con il figlio e ha iniziato a ricostruire il rapporto una volta che lo stesso Andrea è uscito dal reality. Ora, insieme all'altro figlio Nicolò, Zenga è tornato in ottimi rapporti con i discendenti avuti dalla relazione con l'ex presentatrice Roberta Termali.

Roberta Termali, i figli Andrea e Nicolò da Walter Zenga. Poi Fabio e Francesco da Andrea Accorroni

