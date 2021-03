Claudio Lippi, la figlia Lenni dall'attrice Laura Belli: poi Federica con la moglie Kerima Simula

21 marzo 2021 a

a

a

Claudio Lippi è un presentatore televisivo, molto amato dal pubblico. Classe 1945, Lippi è nato a Milano il 3 giugno, sotto il segno dei Gemelli. Negli anni Novanta ha raggiunto la popolarità televisiva grazie al programma Il pranzo è servito, in sostituzione di Corrado, che gli ha spalancato le porte di Buona Domenica, programma che ha condotto per ben 7 edizioni al fianco di Maurizio Costanzo. Nei primi anni Duemila Lippi è entrato a far parte del cast dei programmi di successo Mai dire gol e La Prova del Cuoco, in quest’ultimo programma è quindi ritornato nel 2019 al fianco di Elisa Isoardi.

Sanremo 2021, i Big in gara: tra i candidati pure il figlio di Celentano e Claudio Lippi. In lizza Tommaso Paradiso

Ha cominciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come cantante, e per un breve periodo si è esibito insieme a Massimo Boldi, Al Bano Carrisi e Ricky Maiocchi formando la band Pattuglia Azzurra. E' stato doppiatore del cartone animato Barbapapà, dove cantava anche la sigla iniziale. Per quanto riguarda la sua vita privata, Claudio Lippi è sposato con Kerima Simula dal 1989. I due si sono separati nel 1994 ma in seguito si sono riavvicinati. Nel 2016 il conduttore ha annunciato di essere intenzionato a risposare Kerima, con una cerimonia del tutto privata.

Elisa Isoardi lunedì torna con la Prova del cuoco su Rai 1: ospiti e anticipazioni

La coppia ha avuto una figlia, Federica, che li ha resi nonni di una bambina: Mya. “Ha sofferto tantissimo per causa mia ma mi ha sempre dimostrato rispetto e amore. Mi scuso con lei”, ha dichiarato a Diva e Donna il conduttore televisivo commentando il riavvicinamento a distanza di decenni. Lippi aveva già avuto una figlia, Lenni, da una precedente relazione con l’attrice Laura Belli. In passato, inoltre, Claudio Lippi ha avuto una relazione con la showgirl Luana Ravegnini, molto più giovane di lui. Claudio Lippi è ospite da Fabio Fazio nel talk show Che tempo che fa Il tavolo, nella puntata di domenica 21 marzo, in onda su Rai3.

A Che tempo che fa ci sono Nancy Pelosi, il ministro Bianchi e Deborah Compagnoni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.