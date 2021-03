Anna Tatangelo provoca ancora, selfie nuda con sguardo sexy in primo piano | Foto

21 marzo 2021 a

Anna Tatangelo non smette mai di stupire su Instagram, dove fa letteralmente impazzire i suoi follower, sempre più vicino a 2 milioni. Nell'ultimo post pubblicato sul suo profilo social, la cantante ex compagna di Gigi D'Alessio (dal quale ha avuto il figlio Andrea), appare di nuovo super sexy, sguardo sensuale con occhi e labbra in primo piano: tutto fa pensare poi che addosso non abbia nessun vestito. Insomma, uno scatto vietato ai deboli di cuore, in cui Anna mostra nuovamente una bellezza straordinaria.

Di Anna Tatangelo si parla anche per via del gossip, sia riguardante l'ex compagno Gigi D'Alessio (a cui hanno attribuito una storia con la giovane fan Denise) che per quanto concerne lei stessa. Anna infatti secondo i bene informati avrebbe attualmente una storia con Livio Cori, rapper 31enne. Ma su questa voce proprio qualche settimana fa, la Tatangelo ha replicato duramente: "Partendo dal presupposto che Gigi ed io non stiamo insieme da più di un anno e, come lui ha il diritto di rifarsi una vita ne ho il diritto anche io - ha ribadito - ci tengo solo a dirvi che partirà una diffida a chiunque si permetta (intendo ovviamente ai giornali) di dichiarare con tanto di virgolettati che ho rilasciato interviste sulla mia vita privata".

Successivamente è entrata nel dettaglio della sua conoscenza con Livio Cori, senza però alimentare il gossip: "Conosco Livio da anni. Abbiamo fatto un Sanremo insieme ed è stato ospite ai miei live - ha commentato -. Tra l’altro sta lavorando al mio disco quindi queste c***ate inventate di sana pianta del 'Gigi ha presentato Livio' risparmiatevele. Quando avrò voglia di parlare di me - ha concluso - lo farò io, per il resto fatevi una vita”. Insomma, una Tatangelo determinatissima e concentrata sulla sua carriera e gelosa della sua privacy. Intanto per i suoi fan c'è almeno la possibilità di godersi i suoi scatti social.



