Bianca Gascoigne, la figlia super sexy di Gazza: "Ho ridotto il seno, mai stata così felice"

Bianca Gascoigne è famosa soprattutto nel suo Paese, l'Inghilterra. In Italia invece è nota per essere la figlia di Paul Gazza Gascoigne. Suo padre è stato infatti un’ex calciatore considerato anche fra i più talentuosi della sua generazione. Bianca è la figlia adottiva del naufrago de L'Isola dei Famosi 2021. La carriera calcistica di suo padre è stata senza dubbio caratterizzata da uno stile di vita decisamente sregolato fuori dal campo (con tanti problemi di alcol) ma anche da una personalità piuttosto trasgressiva.

In Italia ha militato nella Lazio, segnando tra l'altro pure un gol in un sentitissimo derby della capitale. Bianca è bella, bionda e con delle curve mozzafiato, la ragazza può già vantare un trascorso di successi sia nel mondo della moda che sul piccolo schermo. Classe 1986, Bianca Gascoigne è nata il 28 ottobre sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Ha due fratelli, il primo Mason che è stato adottato come lei e poi c’è Regan nato dal matrimonio fra Paul e Sheryl Failes.

Nella vita è principalmente una modella ma la giovane ha lavorato tanto anche in televisione ed ha una grande passione per il canto. Bianca Gascoigne nel 2006 ha partecipato al reality show Love Island conquistandone la vittoria e successivamente ha preso parte a Celebrity Big Brother 19 nel 2017, dove la sua permanenza nella casa è durata 32 giorni. Relativamente alla sua carriera musicale, Bianca ha partecipato alle audizioni della nona stagione di The X Factor in Inghilterra, dove si è esibita sulle note di un brano di Mary J. Blige anche se non è riuscita ad arrivare nemmeno ai bootcamp. Per quanto concerne infine la sua vita sentimentale, è impegnata (anche se non ci sono molte conferme) con il personal trainer Kris Boyson. Nel 2021 ha comunicato su Instagram di aver ridotto il seno e di essere felice.

