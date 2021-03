Karin Trentini, la figlia Michelle avuta da Riccardo Fogli: "Il mio idolo da quando avevo 16 anni"

21 marzo 2021 a

Karin Trentini una modella e ballerina italiana, nota al grande pubblico soprattutto per essere l'attuale compagna di Riccardo Fogli. E' nata nel 1979 e sin da giovanissima si è fatta conoscere e notare per la sua bellezza. Il mondo della moda si è aperto davanti a lei durante la frequentazione dell’università e da semplice passione e hobby è diventato il suo lavoro. Successivamente sono arrivare le esperienze nel mondo dello spettacolo, dove ha partecipato a diversi programmi e manifestazioni come ballerina.

Per quanto riguarda appunto la vita privata, dal 2010 è la compagna del cantante Riccardo Fogli. Dall’amore tra i due è nata Michelle, prima figlia della coppia e seconda per Riccardo che è già padre di Alessandro, avuto da Stefania Brassi. Classe 1979, Karin Trentini è nota per essere una donna in carriera con uno straordinario passato nel mondo della danza e una carriera da imprenditrice. Ha anche recitato alcune piccole parti al cinema e in fiction Rai e Mediaset. Nel 2007 è apparsa nel film di Leonardo Pieraccioni, Una moglie bellissima.

L'incredibile amore tra Riccardo Fogli e Karin Trentini: oltre trent'anni di differenza

Karin ha raccontato in una vecchia intervista tutta la genesi della sua storia con Fogli: "Avevo 16 anni e i miei genitori, suoi grandi fans, mi portarono a forza a un suo concerto. Ero scocciata, non ci volevo andare, pensavo di annoiarmi. Ma appena colui che immaginavo fosse un personaggio d’altri tempi è salito sul palco mi sono subito ricreduta - ha spiegato -. Da quel momento, per anni, ho insistito perché mio padre mi accompagnasse ai suoi concerti. Finché, un giorno, ormai adulta, ho incominciato ad andarci da sola". Nel 2000 ha vinto il titolo di Miss Mondo Lazio, poi terza classificata a Miss Mondo Italia.

Riccardo Fogli, l'amore con Patty Pravo decisivo per l'addio ai Pooh: i due figli Alessandro e Michelle

