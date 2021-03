L'Eredità, Martina Crocchia vince ancora: oltre 16 mila euro con una "puntata"

21 marzo 2021 a

L'Eredità di oggi, domenica 21 marzo 2021 su Rai1. Prima del tg delle ore 20 va in onda in questo giorno festivo una sfida entusiasmante con la conduzione di Flavio Insinna.La nuova campionessa (un ritorno) è Martina Crocchia che porta a casa più di 16 mila euro. Martina parte da una eredità di 130 mila euro che alla Ghigliottina si riduce a 16.250 euro.

L'Eredità il nuovo campione, Ramona nuova campionessa. Ma fallisce alla ghigliottina

"Soggetto, perdere, prossima, pilota ed eredità" sono le parole da legare. A Martina in un minuto tocca trovare la soluzione. "E' la tua decima ghigliottina" dice Insinna e lei ricorda le vincite complessive al programma che superano i 26 mila euro. La soluzione? La campionessa scrive "puntata", che ritiene buona come soluzione per quattro delle cinque parole e non per una di queste. E' molto titubante. "Pensiamo a domani per un'altra?...." dice Insinna. E lei fa: "puntataaaa". Così porta a casa altri 16.250 euro in gettoni d'oro.

L'Eredità, Giuseppe si conferma campione ma sbaglia di nuovo alla Ghigliottina

Al triello, la prova che ha anticipato la Ghiogliottina, erano andate Martina, Ramona e Simona. Una partita fra tre donne vinta appunto da Martina Crocchia. Le altre due concorrenti torneranno nella puntata di domani a contendersi un'altra puntata della popolare trasmissione.

Martina Crocchia è di Roma e di professione è una pole dancer. Insegna la pole dance in una scuola di danza. Prima della vittoria di oggi era arrivata alla cifra di 26.875 euro. Il profilo ufficiale di Martina Crocchia, campionessa proveniente da Roma, è: @sogna_aurora. Un profilo Instagram dove appaiono le foto e i video con lei al programma di Rai1 e anche immagini di vita privata. In poche settimane, Martina è diventato un personaggio televisivo. La vittoria di questa sera porta poi il suo bottino persona a una cifra davvero rispettabile. Sensualità e bravura gli ingredienti di questa concorrente che ha conquistato numerosi fan.

L'Eredità, Martina Crocchia campionessa sex symbol: le foto della modella che ha vinto 26 mila euro

