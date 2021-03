Dayane Mello, la figlia Sofia con Stefano Sala e tanti flirt: "Mi piace stare nuda" | Foto

21 marzo 2021 a

Dayane Mello è una top model brasiliana, tra le più famose al mondo. Originaria di Joinville, classe 1989, in Italia ha raggiunto la popolarità grazie alla sua partecipazione a L'Isola dei Famosi. Nel 2011 è scelta come testimonial dalla rivista sportiva Sportweek, e da quel momento comincerà a lavorare con celebri brand come L’Oreal, Yamamay, Colmar e tanti altri. Il suo debutto in tv è nel 2014 quando ha partecipato a Ballando con le stelle. Nel 2020 è protagonista a Pechino Express insieme a Ema Kovac e anche al Grande Fratello Vip 5, dove è arrivata fino alla finale piazzandosi al quarto posto.

Alla Mostra del Cinema di Venezia del 2016 ha indossato un abito con spacco vertiginoso sopra all’inguine che ha destato scalpore. Successivamente ha dichiarato a Domenica Live: "E' il mio lavoro - ha spiegato -, le mutande c’erano, erano piccoline ma c’erano. Mi piace veramente stare nuda, quando torno a casa, sono così, brasiliana. E' involontaria questa cosa, mi piace". Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2014 la top model ha avuto una bimba, Sofia, nata dalla relazione con il modello Stefano Sala. Prima della storia d’amore con lui, Dayane ha avuto un flirt con Mario Balotelli: “E’ il mio amore eterno. Mario non lo sa, ma se mi sono trasferita in Italia la colpa è sua. Ci ero venuta per uno shooting, l’avevo conosciuto in un locale, mi ero innamorata. Ed ero tornata per lui, che però aveva altri programmi”, ha raccontato a Oggi in una vecchia intervista.

Dopo la storia con Stefano pare che la bella modella brasiliana abbia avuto una relazione con Gianmaria Antinolfi, manager e playboy napoletano accostato nel luglio 2020 anche a Belen Rodriguez. E proprio parlando di questa love story, la top model ha raccontato a Chi: “Quando ho visto la copertina di di Belen e Gianmaria non ci potevo credere: lui frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempita di bugie", il suo commento. Su Instagram fa impazzare i suoi fan (oltre un milione) con tanti scatti sexy.

