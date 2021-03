Simona Ventura, i figli Niccolò e Giacomo da Stefano Bettarini: il naso rifatto per tre volte

21 marzo 2021 a

Simona Ventura è una conduttrice televisiva, volto storico della televisione italiana e molto amata dal pubblico. Nata il 1 aprile 1965 a Bentivoglio (Bologna) sotto il segno zodiacale dell’Ariete è molto apprezzata e seguita, in tv e sui social. Tanti i suoi programmi di successo, da Mai dire gol a Quelli che il calcio, fino a L'Isola dei famosi e l'apice con il Festival di Sanremo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, non ha mai fatto segreto di essere ricorsa alla chirurgia estetica e di essersi rifatta il naso tre volte. “Ho rifatto tre volte il naso, perché il mio naso era brutto", ha rivelato al Maurizio Costanzo Show. La conduttrice ha avuto i suoi due figli dal suo primo matrimonio con Stefano Bettarini, Niccolò e Giacomo. Nel 2014, inoltre, ha ottenuto l’adozione di una bambina, Caterina: “Caterina ha due mamme. Ci sono io e c’è la sua mamma biologica - ha affermato a Grazia in una vecchia intervista - una mia parente che non ha potuto tenerla con sé. E' complicato, ma possibile. E molto bello. Voglio dire a chi vuole un figlio che c’è una strada, tortuosa e magnifica, diversa dall’adozione. L’affido". Dopo Bettarini è stata legata a Gerò Carraro e in seguito ancora a Giovanni Terzi, suo attuale compagno di vita. Tornando alla sua storia con Bettarini, il 30 marzo 1998 Simona Ventura ha sposato il calciatore Stefano Bettarini. La relazione tra i due naufragherà in seguito a numerosi tradimenti di lui.

“Ho tradito solo una volta dopo otto anni di matrimonio (con Giorgio Gori ndr), lui tante volte, io l’ho sempre saputo e gliene ho perdonate molte, mettevo il salame negli occhi perché ero molto innamorata di Stefano - ha affermato ancora a Maurizio Costanzo -. Io l’ho fatto solo una volta, è stato il piede di porco che ha scardinato il nostro matrimonio. Avevo pazienza, ma non potevo mica restare 8 anni da cornuta e mazziata". Dal 31 marzo, Simona Ventura tornerà su Rai2 con Games of Games Gioco Loco.

